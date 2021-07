Comment j’ai appris à viser comme un pro sur Valorant (et ailleurs) grâce à Fiverr

D'Overwatch à Valorant en passant par Warzone, j'ai jamais vraiment su tirer dans les jeux. Alors j'ai demandé à un coach.

Il faut se rendre à l’évidence. Je suis un noob. Après 15 ans passés à jouer à toute sorte de titres compétitifs, je n’ai jamais réussi à atteindre un niveau élevé dans l’un d’eux. Mon plus grand exploit : être passé Platine sur Starcraft II lorsque le jeu était encore à la mode, juste au-dessus de la moyenne en somme. Seul problème, le jeu vidéo compétitif, c’est mon truc, et donc en dépit de mes piètres résultats, le plaisir et l’envie de jouer restent intacts.

Depuis sa sortie l’année dernière, je me suis mis à Valorant en caressant l’espoir de grimper rapidement. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets : je reste coincé au rang argent, sans progression notable depuis 6 mois. Il y a plusieurs raisons à cela, la stratégie générale évidemment, mais aussi parce que je ne sais tout simplement pas tirer. J’ai eu beau regarder des tutos en pagaille, des streams et autres conseils pour les nuls. Rien, rien n’a réussi à combler ma lacune principale : la visée. J’ai donc décidé de passer à la solution offensive : prendre des cours.

Il existe aujourd'hui de nombreux coachs accessibles de différentes façons, mais j'ai choisi l'endroit où j'avais l'embarras du choix : Fiverr. Cette plateforme permet de trouver toute sorte de prestataires pour des missions plus ou moins ponctuelles, de coaching gaming à des prestations au long cours.

Après plusieurs recherches, je me suis arrêté sur Titan0s, dont la méthode me semblait la plus adaptée à mes soucis, tout en étant l’enseignant qui avait l’air le plus passionné par sa mission. L’homme de 22 ans basé à Philadelphie s’est lancé dans le coaching sur Fiverr il y a environ 1 an et demi après avoir joué de façon compétitive, principalement à CS : GO. Parfait, puisque les principes du jeu de Valve se transfèrent aisément vers Valorant auquel il s’est également mis depuis.

Ce que j’ai appris

J’ai donc opté pour une session en tête à tête avec Titan0s afin de pouvoir aller en profondeur. Les prérequis : une règle, Aimlabs (gratuit sur Steam) et Discord pour discuter avec lui (et d’autres élèves). Après une rapide introduction, on passe aux choses sérieuses. La règle sert à mesurer votre main, et en fonction de sa taille, Titan0s vous conseillera un modèle de souris adapté à votre morphologie.

On passe ensuite en revue vos réglages actuels avant de se lancer dans Aimlabs. Grâce à cet outil, mon coach d’un jour a pu évaluer ma faculté à viser juste, vite, et à suivre une cible. Au fil du temps, il me demande d’ajuster la sensibilité de ma souris pour trouver ce qui me convient le mieux. L’une de mes erreurs était assez commune, j’utilisais une sensibilité trop élevée ce qui me faisait perdre en précision.

Ma vitesse divisée par près de deux, nous avons mis en place une routine d’entraînement sur les exercices conçus spécialement par Titan0s sur Aimlabs. Dès le départ, les améliorations sont visibles, je touche plus de cibles, plus rapidement. On lance ensuite un deathmatch sur Valorant. Les résultats sont sans appel. Comme par magie, les tirs s’enchaînent plus naturellement.

Du fait d’avoir drastiquement réduit ma sensibilité, les “flick shots” ne sont pas encore parfaitement ajustés au sortir de la session. Quelques jours et quelques parties plus tard, les bénéfices du coaching sont indéniables. Je gagne plus de duels et trouve plus rapidement les têtes de mes adversaires. Résultat : mon classement progresse, et vite.

Il faudra toutefois que je joue un peu plus de parties et poursuivre ma routine d’entrainement pour vraiment voir à quel point cela m’a fait progresser et sur quel nouveau palier je vais venir buter. Une chose est certaine en revanche : mon rang “silver” sera de l’histoire ancienne dans quelques semaines. C’est très simple, sur les 5 parties classées de jouées depuis ma session de coaching je n’en ai perdu… aucune !

Se concentrer sur la visée pour approfondir les choses

Si Valorant est un jeu qui récompense beaucoup la visée, ce n’est toutefois pas le seul élément du jeu. Stratégie, sens du jeu, connaissance des cartes, utilisation des sorts, etc. sont autant d’éléments qu’il faut maîtriser pour jouer à haut niveau.

Le coaching proposé par Titan0s ne s’intéresse qu’à la visée au sens technique du terme. Comme il le lui dit lui-même, “je considère que vous jouez avec un cerveau et que vous appliquez vos stratégies en jeu“. On se concentrant sur cet aspect technique, le coach peut ainsi vraiment approfondir les choses plutôt que de proposer une formation généraliste que finalement, vous retrouverez assez facilement sur Twitch ou YouTube et ainsi apporter une vraie plus-value à ses élèves.

Si ces conseils s’appliquent principalement pour Valorant, avec quelques entraînements conçus sur Aimlabs spécifiquement pour le titre de Riot. La plupart des techniques sont transférables sur d’autres jeux, CS : GO évidemment, mais aussi Warzone, Fortnite ou Overwatch. Tous les jeux de tir en réalité, avec toutefois un bémol pour les jeux nécessitant surtout du “tracking”. Quake est le plus connu pour ce type de visée, et quelques héros Overwatch le sont également (Soldier, Tracer et Zarya notamment.)

“Aujourd’hui je gagne ma vie grâce à Fiverr”

Côté client, Fiverr est une excellente plateforme. Entre la présentation claire des offres, la possibilité de payer de façon sécurisée et diverses garanties pour s’assurer que la commande a bien été effectuée. Mais qu’en est-il pour le prestataire et surtout, peut-on vraiment en vivre, ou la plateforme ne peut-elle être utilisée que pour obtenir des compléments de revenus ?

Pour Titan0s, avec qui j’ai discuté après mon cours, la réponse est assez claire : “aujourd’hui je gagne ma vie grâce à sa Fiverr“. C’est son activité à plein temps qui lui permet, à raison de 30 heures de travail par semaine, de “vivre, payer les factures et faire plaisir à mes proches“. Récemment diplômé de l’université en économie, il envisage, peut-être plus tard, de trouver un travail plus classique, mais il est aujourd’hui très content de sa situation. Il la résume d’ailleurs très bien : “grâce à Fiverr, je peux faire ce que j’aime et payer mes factures avec“, sans avoir à rendre de compte à quelqu’un d’autre que ses élèves et lui-même.

Fiverr est une plateforme qui permet également de trouver beaucoup plus facilement des clients. Soit parce que l’on est freelance à plein temps, soit lorsque l’on est salarié et que l’on cherche un complément de revenus. Si vous avez du talent, et que vous souhaitez pouvoir arrondir vos fins de mois avec, c’est une plateforme particulièrement facile d’accès et suffisamment connue pour que l’offre rencontre la demande et inversement. En faisant mes recherches, j’ai d’ailleurs constaté qu’il n’y avait que très peu de coachs francophones sur la plateforme. Si vous êtes plus doué que moi sur Valorant, CS : GO, Warzone ou autre, il y a sûrement un marché à prendre.

