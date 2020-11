Moins connue que l’Osmo Pocket, la Fimi Palm est aussi une caméra stabilisée sur trois axes pour réaliser vos prises de vues. Elle ne coûte que 116 euros pour le 11.11.

Le Fimi Palm est une caméra stabilisée sur 3 axes qui n’est pas sans rappeler l’Osmo Pocket de DJI. Sa gimbal lui permet de filmer de façon parfaitement fluide sans aucun tremblement ou presque. C’est l’accessoire rêvé pour tout ceux qui veulent filmer en déplacement simplement. Pour le 11.11 vous la trouverez à 116 euros avec le code promo 11RAPIDE15. L’offre n’est disponible qu’aujourd’hui.

Code promo : 11RAPIDE15

La caméra est capable de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde avec un capteur grand-angle à 128° si vous en avez besoin. Sinon, il sera toujours possible de resserrer le cadre. La caméra embarque à l’arrière un écran tactile pour activer diverses fonctions et cadrer votre sujet.

Vous y trouverez aussi une batterie de 1000 mAh qui permet selon le constructeur de filmer en contenu pendant 4 h en 1080p en 30 images par seconde. La caméra se recharge via USB C et ne pèse que 120 grammes. Elle ne devrait donc pas trop peser sur le bras pendant les tournages.

Suivre le Double 11 sur le Journal du Geek

