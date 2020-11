Bons plans [11.11] La mini pompe électrique de Xiaomi au plus bas à 26 euros

Xiaomi propose cette petite pompe à air électrique facilement transportable et compatible avec plusieurs embouts à un prix bas de 26 euros avec le code 11RAPIDE3 chez Aliexpress ! Livraison rapide depuis la Chine.

Code promo : 11RAPIDE3

Comparée à une pompe à air classique, cette petite pompe à air électrique de Xiaomi s’avère très pratique grâce à son format compact et son fonctionnement automatique ! La petite pompe portative dispose d’un petit tuyau qui expulse l’air et est capable de regonfler un pneu de vélo en 3 minutes. Grâce à sa batterie de 2000 mAh, elle peut regonfler 8 pneus de vélo au total et se recharge en moins de 3 heures. Compatible avec plusieurs embouts différents, cette mini pompe peut également regonfler un pneu de voiture en environ 6 minutes.

Elle est aussi équipée d’un petit écran LED qui affiche la pression de l’objet regonflé, ainsi que d’un bouton principal de navigation et de commande.