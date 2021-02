Bons plans 58 pouces, 4K HDR, Android TV… le TV Philips The One 2020 est à 699 €

Une belle image, un grand format, Android TV… Le téléviseur Philips The One dans son modèle 58 pouces tombe aujourd’hui à 699 euros chez Rakuten. Un très bon rapport qualité-prix pour les personnes qui souhaitent s’équiper avec un modèle de qualité qui s’inscrira dans le temps.

La gamme The One du constructeur Philips est aujourd’hui extrêmement populaire. Le modèle 58 pouces 2020 profitent d’une belle promotion aujourd’hui chez Rakuten. Un modèle assez haut de gamme qui est habituellement commercialisé aux alentours de 800 euros, et qui tend aujourd’hui à 699 euros. Vous cumulez en plus 34,95 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

La Philips The One 58PUS8505 en détail

Sorti en 2020, le téléviseur Philips The One 58PUS8505 propose une excellente image pour son prix, sans toutefois atteindre la qualité d’un modèle OLED. Sa dalle de 58 pouces soit 147,3 cm délivre une image en 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels). Le rendu visuel est sublimé par les technologies compatibles, et notamment Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+. Ces caractéristiques techniques permettent d’assurer d’excellents contrastes pour tout type de contenu, et notamment les films.

À l’instar des autres modèles haut de gamme de chez Philips, ce téléviseur profite de la technologie Ambilight sur 3 côtés. Très appréciée, cette dernière consiste en de petites bandelettes LED qui se trouvent à l’arrière du téléviseur, et qui projettent sur le mur une lumière tamisée en lien avec le contenu que vous êtes en train de visionner. De quoi assurer une expérience très immersive et plus dynamique.

L’autre grande qualité du téléviseur Philips The One 58PUS8505, c’est son système d’exploitation. En effet, Philips y intègre nativement Android TV, qui donne accès au catalogue d’applications le plus fourni pour les télévisions. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. De même, la navigation peut se faire via une télécommande traditionnelle, ou par un assistant vocal avec Google Assistant et Alexa.

La connectique du téléviseur est plutôt complète. Vous profiterez de 1 port antenne TV, 4 ports HDMI 2.0, 1 port Ethernet, 2 ports USB, 1 port jack et 1 port optique. Même si ce modèle dispose d’un mode « jeu », on regrettera cependant l’absence d’un port HDMI 2.1 pour jouer en 4K et 120 images par seconde.