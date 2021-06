A ce prix, le nouveau Realme GT offre le meilleur rapport qualité/prix pour un smartphone haut de gamme

Le Realme GT est le dernier fleuron de la marque chinoise. Avec une croissance exponentielle en Europe, Realme a donc décidé de réitérer l'exploit de sorti un smartphone puissant et élégant à un prix complètement fou.

Voilà, la promotion que de nombreuses personnes attendaient depuis notre test du Realme GT est enfin disponible ! Si vous ne connaissez pas encore ce smartphone, nous vous conseillons d’aller lire notre test, si au contraire, vous êtes prêt à dégainer votre carte bancaire pour vous le procurer, suivez bien ce bon plan.

Le Realme GT vient donc s’imposer en France et mettre un coup de SoC à d’autres smartphones. Pour le gaming, pour dévorer du contenu vidéo sur Netflix, ou encore pour naviguer sur les réseaux sociaux, ce Realme GT est le meilleur investissement à faire pour ces prochaines années. Le smartphone de chez Realme est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 319 € au lieu de 499 € à l’aide du code AESOLDES50.

Ecran OLED, Snapdragon 888, 5G, et design soigné

Le Realme GT est un réel ovni dans le domaine des smartphones. La marque chinoise aura donc réussi à intégrer une dalle AMOLED de 6,43 pouces, un SoC Snapdragon 888 5G de chez Qualcomm et 8 Go de mémoire dans son smartphone de dernière génération. Pour rappel, le SoC Snapdragon 888 est le dernier microprocesseur de chez Qualcomm. Ce dernier équipe notamment des smartphones haut de gamme et très exigeants.

Au niveau du design, vous pourrez retrouver une dalle de 6,43 pouces équipée de la technologie AMOLED avec une définition de 1080 x 2400 pixels. Elle occupe près de 91,Les personnes qui naviguent sur les réseaux sociaux, regardent du contenu sur Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ ou naviguent énormément sur les réseaux sociaux pourront profiter d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Un mode automatique est intégré afin que le Realme GT adapte le taux à l’application. Une solution qui permet de profiter pleinement du potentiel du smartphone lorsque l’on joue et d’économiser de la batterie lorsque vous effectuez des tâches moins gourmandes.

Un bloc photo complet

La face arrière est composé d’un dos en jaune (une autre couleur sera disponible aussi) avec une bande noire, qui fait étrangement penser à une formule 1. Encore sur la face arrière, vous pourrez retrouver un bloc photo qui se compose de trois capteurs photo. Un premier capteur possède 64 mégapixels, un second de huit mégapixels pour l’ultra grand-angle ainsi qu’un capteur de deux mégapixels. La caméra avant sera quant à elle dotée d’un capteur de 16 mégapixels.

En ce qui concerne l’autonomie, vous pourrez compter sur le Realme GT et sa batterie de 4 500 mAh pour tenir un peu plus de 75 minutes sur le réseau social TikTok. Un excellent résultat d’autant plus que TikTok est une application très gourmande. D’ailleurs, le Realme GT est compatible avec la recharge rapide en 65 watts, vous pourrez ainsi récupérer de la batterie très rapidement.

En bref, si vous souhaitez profiter d’un smartphone de dernière génération avec des performances totalement folles dans un prix ultra compétitif, le Realme GT est le smartphone qu’il vous faut ! Ce dernier est actuellement en promotion chez AliExpress au prix de 319 € au lieu de 499 € à l’aide du code AESOLDES50.

