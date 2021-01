Bons plans À peine annoncées, les Amazfit GTR 2e et GTS 2e sont déjà en promotion

Annoncées aujourd’hui, les nouvelles smartwatch Amazfit de Huami ont droit à une petite promotion. Vous les trouverez à 115 euros au lieu de 129.

Huami a profité du CES pour présenter plusieurs nouvelles smartwatch Amazfit dont les GTR 2e et GTS 2e. Si les deux montres proposent les mêmes fonctionnalités, elles se distinguent surtout par leur design : la première adopte un cadran rond, tandis que la seconde opte pour un format carré. Vous pourrez choisir en fonction de vos préférences. Commercialisées officiellement à 129 euros. Elles profitent d’une réduction de près de 15 euros pour leur lancement et tombent à 115 euros avec le code 2021AMAZFIT Aliexpress qui héberge la boutique de la marque. Vous pourrez également les trouver directement sur le site d’Amazfit.

Code promo : 2021AMAZFIT

Les Amazfit GTR et GTS 2e en détail

Ces nouvelles montres connectées s’appuient sans surprise les bonnes de l’Amazfit GTR puis GTR 2. Elles adoptent cependant un design plus aérien, toujours en rondeur pour la GTR 2e avec un écran OLED de 1,39 pouces, tandis que la GTS 2e optant quant à elle pour un carré avec un écran de 1,65 pouces qui n’est pas sans rappeler l’Apple Watch. Vous aurez ainsi le choix dans le design en fonction de vos préférences.

Ce sont ces dernières qui vous feront choisir l’une ou l’autre, puisqu’elles sont identiques d’un point de vue des fonctionnalités offertes par le Biotracker 2 utilisé par Amazfit. Il est en mesure de suivre votre rythme cardiaque 24h sur 24 et vous signale certains éléments importants. Par exemple, si votre rythme cardiaque au repos est plus élevé qu’à l’accoutumée. Ce capteur est également capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang et ainsi que le sommeil.

Outre ces données, on retrouve toutes les fonctionnalités habituelles de tracking d’activité. Les montres reconnaissent automatiquement 90 activités dont bien évidemment la course ou le vélo ou la natation puisque les montres sont étanches. Huami n’a pas communiqué de valeurs précises quant à l’autonomie des montres, mais compte tenu des bons résultats obtenus par les modèles précédents, elle devrait être largement à la hauteur.

