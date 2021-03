RED by SFR lance aujourd’hui une offre intéressante avec son forfait 100 Go à 15 euros par mois, pour toute souscription, un iPhone 8 reconditionné est offert, tout simplement.

Nouvelle offre chez RED by SFR ce jeudi et elle est plutôt intéressante pour qui veut un iPhone à petit prix. Si vous vous abonnez au forfait mobile 100 Go à 15 euros par mois, RED vous offre un iPhone 8 reconditionné en très bon état (grade A), c’est donc une économie substantielle de 309 euros, prix auquel l’iPhone est habituellement vendu. Attention, contrairement aux habitudes de RED, il s’agit cette fois d’un forfait avec engagement sur 24 mois. L’offre est réservée aux nouveaux abonnés.

L’offre en détail

Dans le détail, le forfait 100 Go de RED by SFR inclut comme son nom l’indique 100 Go de 4G. C’est une enveloppe déjà particulièrement confortable, vous retrouvez les appels, SMS et MMS illimités en France. Quand on pourra voyager à nouveau, vous profitez également de 13 Go dans l’Union européenne. Cette enveloppe est dédiée à l’étranger et vient donc s’ajouter aux 100 Go initiaux. Les SMS et appels sont également illimités et les MMS seront décomptés de l’enveloppe depuis l’Union. C’est donc une formule particulièrement complète qui devrait convenir à tous les types d’utilisateurs.

Bien que lancé fin 2017, l’iPhone 8 reste à ce jour un smartphone encore très compétent et qui a le mérite d’être particulièrement compact avec son écran LCD Retina de 4,7 pouces. C’est également, son l’on met de côté l’iPhone SE sur lequel il est calqué, le dernier iPhone à proposer un bouton home physique dans lequel se trouve un capteur d’empreinte. C’est très intéressant pour ceux qui ont envie de renouveler leur iPhone sans avoir à passer à la navigation par geste, pas forcément très pratique pour les moins férus de technologie comme nos parents ou grands-parents.

Avec sa puce A11 Bionic, le smartphone offre encore une bonne dose de puissance et pourra donc faire tourner toutes les applications du moment, sans souffrir de ralentissement notable dans le cadre d’un usage courant. On le sait, les smartphones Apple vieillissent généralement mieux que ceux du monde Android et le suivi des mises à jour est également très bien assuré par Apple. La partie photo s’articule autour d’un simple capteur tout à fait honorable. Smartphone reconditionné oblige, les doute sur l’état de la batterie sont légitimes. Sachez à ce sujet que le smartphone est de grade A, ce qui garantie que la batterie possède encore 80% de sa capacité initiale. Par ailleurs, sachez que ce grade assure que le smartphone est parfait état de marche, et qu’il ne comporte aucune trace d’usure majeure (quelques micro-rayures peuvent toutefois exister). Enfin, en cas de problème, le téléphone est garantie 2 ans.