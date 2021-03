Ajoutez Alexa dans toutes les pièces avec l’Echo Dot à 24,99 euros

L’enceinte connectée d’Amazon (et son assistant vocal Alexa), l’Echo Dot de 3e génération est aujourd’hui en promotion. On la trouve chez Boulanger et Amazon à 24,99 euros, une excellente remise sur un modèle qui a déjà fait ses preuves.

Désormais remplacé par une Echo Dot de 4e génération, ce modèle reste extrêmement performant, réactif et dispose d’un bon son. Il permet d’apporter l’assistant vocal Alexa et de l’utiliser pour allumer vos objets connectés, ou encore pour émettre des recherches sur Internet. Habituellement proposé à 49,99 euros, il tombe aujourd’hui à 24,99 euros.

L’Echo Dot 3 en détail

Elle a longtemps été l’enceinte connectée la plus populaire. Avec un design léché, un son puissant et de multiples qualités, l’Echo Dot 3 est un beau produit à l’excellent rapport qualité-prix. Ce dernier est équipé d’Alexa, l’assistant vocal de plus en plus intelligent. Alexa arrive avec ses skills, des fonctionnalités qui sont en constante progression. Ainsi, vous pourrez effectuer des recherches sur Internet, lui demander de vous raconter une blague, ou encore de définir un rappel ou une alarme.

Dans un aspect plus pratique, cette enceinte connectée vous permet de contrôler votre musique par simple commande vocale. Pour cela, elle se connecte directement à votre bibliothèque sur Amazon Music, Apple Music Spotify, Deezer ou tout autre service. Vous pourrez lui réclamer de lancer une playlist de votre artiste préféré, jouer un certain morceau et augmenter le volume, tout devient un jeu d’enfant. Pour une meilleure qualité sonore, vous pourrez même associer deux Echo Dot afin d’obtenir un son en stéréo.

Enfin, l’Echo Dot 3 est un excellent moyen de contrôler vos appareils connectés. C’est notamment le cas des ampoules Philips Hue, qui sont totalement compatibles. Vous pouvez les gérer via l’application Alexa, bien fournie et complète. Avec la simple phrase « Alexa, allume toutes les lumières à 60% » ou « Alexa, éteins toutes les lumières », gouverner son éclairage n’a jamais été aussi amusant et simple.

Si vous êtes soucieux de votre vie privée, Amazon avance de multiples qualités en matière de protection et contrôle de vos informations personnelles. On retrouve notamment un bouton « Arrêt microphone » qui déconnecte électroniquement les captations de votre voix et de votre environnement.