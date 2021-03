AliExpress célèbre ses 11 ans avec une pluie de promotions à ne surtout pas manquer !

Le 28 mars prochain, AliExpress, la marketplace mondiale du groupe Alibaba, célèbrera ses 11 ans en donnant le coup d’envoi de son deuxième plus grand festival de shopping après le Double 11 !

Cette année, AliExpress sort une nouvelle fois le grand jeu pour son anniversaire ! Durant 5 jours (29 mars 9h au 3 avril 9h), les Super Flash Deals, Hot Deals et autres réductions sur un énorme choix d’articles vont s’enchainer et il y aura de super affaire à réaliser.

Des livestream pour découvrir les produits

Savez-vous que plus de 2 millions de français ont suivi un livestreaming sur AliExpress depuis le lancement en mai 2020 ? Une récente étude Forrester pour AliExpress l’a d’ailleurs démontré : 67 % des consommateurs français déclarent s’intéresser à au moins une forme de shoppertainment comme le livestreaming – les secteurs de la mode, de la beauté et de l’électronique étant les principales catégories concernées.

Une livraison plus rapide

Afin d’assurer une logistique sans faille, suite à l’accélération des achats en ligne dûe au Covid-19, AliExpress a étroitement collaboré avec Cainiao Smart Logistics Network, la branche logistique du groupe Alibaba, et avec des partenaires logistiques du « dernier kilomètre » afin de réduire considérablement le délai de livraison transfrontalier. La livraison en 10 jours (depuis la Chine) est désormais possible pour les consommateurs des principaux marchés européens de AliExpress, tel que la France. De plus, en s’appuyant sur un réseau d’entrepôts en Europe, la livraisons en 3 jours pour la France est même possible !

Des offres imbattables

N’attendez pas le dernier moment et profitez-en dès aujourd’hui ! Gagnez ici et là de nombreux coupons de réductions qui vous permettent de baisser le prix de vos articles dans votre panier. Notez bien les codes de réduction ci-dessous, et il y a aussi des coupons à récupérer sur la page du produits que vous pourrez cumuler, ainsi que dans de nombreux jeux disponibles depuis l’application !

Les codes à retenir qui seront valables dés le 29 mars 9h !

ANNIV05 – 4€ offerts dés 35€ dépensés

– 4€ offerts dés 35€ dépensés FRPA32807 – 7€ offerts dés 50€ dépensés

– 7€ offerts dés 50€ dépensés FRPA32812 – 12€ offerts dés 100€ dépensés

– 12€ offerts dés 100€ dépensés PASSION20 – 20€ offerts dés 160€ dépensés

– 20€ offerts dés 160€ dépensés PASSION28 – 28€ offerts dés 210€ dépensés

– 28€ offerts dés 210€ dépensés SUPER32840 – 40€ offerts dés 280€ dépensés

Evidemment, durant cet événement, vous allez pouvoir retrouver les fameux Super Flash Deals et leurs prix tout simplement ahurissants : smartphone Samsung A11 à moins de 70€, la Huawei Watch GT2 à moins de 60€, le PCP X3 à moins de 100€, la Mi Stick de Xiaomi à moins de 10€, le OnePlus Nord 5G à moins de 200€, un sac Xiaomi à moins de 2€ tout comme un lot de 36 piles AAA, et bien d’autres encore. Voici le planning complet pour ne rien manquer. A noter également une série de Super Flash Deals immanquables pour les nouveaux clients…