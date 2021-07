Aliexpress explose le prix du Xiaomi Mi TV Stick !

Avec la situation sanitaire, vous serez probablement davantage devant votre télévision. Pour profiter au mieux de votre salon, une clé HDMI multimédia est une bonne solution, peu onéreuse, pour retrouver tous ses services au même endroit. La Xiaomi Mi TV Stick est bradée aujourd'hui uniquement chez Aliexpress.

© xiaomi

Si vous disposez d’un téléviseur moins récent, ou simplement pour faciliter la connexion avec votre PC et téléphone, la clé HDMI de Xiaomi est idéale pour le streaming. On la retrouve aujourd’hui chez Aliexpress à 21 euros (TVA et livraison incluse) grâce au coupon SDFRC10 ! Attention, stock très limité.

Profiter de l’offre Aliexpress

Code promo : SDFRC10

Le Xiaomi Mi TV Stick en détail

Le Xiaomi Mi TV Stick est une clé HDMI, concurrente directe de l’Amazon Fire TV Stick. C’est globalement le même principe, à savoir pouvoir utiliser Android TV avec le PlayStore via un simple branchement sur un port HDMI de votre téléviseur. Avec cette simple manipulation, vous pouvez instantanément retrouver des dizaines d’applications de vidéo à la demande, parmi lesquels figurent Netflix, MyCanal, PrimeVideo ou Molotov. La définition supportée est FHD (1920 x 1080p) avec HDR..

L’avantage, c’est que toutes les télévisions sont compatibles avec le Xiaomi Mi TV Stick. La seule condition étant que votre téléviseur dispose d’un port HDMI et d’une connexion Internet. L’autre grand atout de cet outil, c’est ça fonctionnalité Chromecast intégrée. Cela vous permet de partager sans effort le contenu (photos, vidéos…) de votre tablette, ordinateur ou téléphone avec votre téléviseur.

Le Xiaomi Mi TV Stick peut même se targuer d’être extrêmement simple d’utilisation. Le périphérique est livré avec une télécommande, qui est compatible avec la commande vocale. Vous pourrez absolument tout contrôler depuis votre voix, en profitant aussi des assistants virtuels que sont Alexa et Google Assistant. Cette clé propose 8 Go de stockage, ce qui vous permet par exemple d’emporter avec vous quelques épisodes d’une série.

Profiter de l’offre Aliexpress