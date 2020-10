Amazon Prime Day : Prix record pour le casque sans fil à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II à 209 euros

Pour ce Prime Day, Amazon propose le casque sans fil à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II à 209,99 euros au lieu de 379,95 euros pour les membres Amazon Prime.

Le casque à réduction de bruit sans fil (Bluetooth) Bose QC35 II offre toutes les performances et les caractéristiques du QC 35 original. Il dispose de la même technologie de réduction de bruit (3 niveaux de réduction de bruit), performance audio et peut tenir plus de 20 heures en autonomie. Sa principale nouveauté, c’est l’apparition d’un petit bouton sur l’oreillette gauche du casque. Ce dernier permet tout simplement d’activer Google Assistant ou Alexa d’une simple pression. Grâce à lui, l’utilisateur est capable de contrôler sa musique à la voix (pour changer de playlist, par exemple), d’écouter ses messages, d’effectuer quelques recherches, mais aussi d’ajouter des rendez-vous dans son agenda.

Prime Day

