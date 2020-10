Amazon Prime Day : Pour vous aider à dormir, Dodow est en promotion à 33 euros

Dodow est un objet qui vous aide à trouver le sommeil sans rien avaler, ni compter ! Il est aujourd’hui en promotion pour le Prime Day d’Amazon au prix de 33 euros (pour les membres Amazon Prime). Une idée pour un cadeau de Noël ou simplement pour vous.

Dodow, imaginé par Livlab une jeune start-up française, est aussi efficace qu’un somnifère mais sans aucun effet secondaire puisque selon le constructeur, le produit permet de s’endorment 2.5x plus vite qu’avant. Pas connecté (pour une fois), Dodow, qui fonctionne avec des piles AAA, est un petit galet qui émet une lumière douce et bleue. Il se charge d’indiquer un rythme optimal de 6 respirations par minutes pour vous mettre en état de repos et rééquilibrer votre système nerveux autonome, dont l’expiration est 50% plus longue que l’inspiration pour vous fatiguer. Synchroniser sa respiration sur une lumière qui pulse à un rythme lent et régulier a ainsi un effet hypnotique. L’exercice dure 8 ou 20 minutes puis Dodow s’éteint tout seul.

