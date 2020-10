Prime Day : comment profiter des offres d’Amazon gratuitement ?

Le Prime Day d’Amazon se tiendra finalement les 13 et 14 octobre prochain. De nombreuses promotions sont attendues, mais elles sont réservées aux membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, il y a toutefois une astuce pour profiter des promotions gratuitement.

Amazon fera son Prime Day les 13 et 14 octobre. Cet événement réservé aux membres Amazon Prime se tient habituellement durant l’été, mais compte tenu des circonstances sanitaires, les festivités ont dû être repoussées. 2020 aura donc droit à son lot de promotions… réservées aux membres Amazon Prime. Car dans « Prime Day », il y a Prime. La quasi-totalité des promotions proposées pendant l’événement est en effet exclusive aux titulaires de l’abonnement « premium » d’Amazon.

Facturé 49 euros par an, ou 5,99 euros par mois, il n’est pas toujours intéressant si l’on ne commande que ponctuellement sur Amazon. Mais rassurez-vous, si vous n’êtes pas client Prime et que vous souhaitez tout de même profiter des promotions, il existe une astuce très simple pour le faire sans débourser un centime.

S’abonner à Amazon Prime « gratuitement »

L’astuce tient dans le fait qu’Amazon propose un mois d’abonnement gratuit aux nouveaux clients Prime pour tester le service. Vous pouvez donc vous abonner dès maintenant, profiter gratuitement des avantages d’Amazon Prime et de Prime Day qui aura lieu pendant ces 30 jours, puis de résilier l’abonnement. Pour vous abonner, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la page d’abonnement et de vous inscrire en passant par le bouton « essai de 30 jours ». Si vous avez déjà un compte Amazon, cela se fait en 2 clics.

Choisir l’abonnement annuel ou mensuel ne change rien, mais si vous optez pour l’option mensuelle, ça limitera les frais si vous oubliez de vous désabonner. Sachez en revanche que si vous pensez éventuellement rester abonner plus longtemps, l’option annuelle est plus intéressante financièrement puisque cela correspond à quatre euros par mois pour l’abonnement.

Comment se désabonner d’Amazon Prime ?

Maintenant que vous avez souscrit à l’offre, vous pouvez directement vous désabonner, les 30 jours d’essai sont de toute façon acquis. Pour se désabonner, il faut commencer par se rendre dans la rubrique d’aide puis « service client » en page. Sélectionnez ensuite le bouton « Amazon Prime ». Dans le coin droit de la page qui s’ouvre, vous trouverez un onglet « abonnement » dans lequel se trouve un bouton « mettre fin à mon abonnement ». Cliquer dessus.

Il faudra maintenant esquiver quelques « Dark Pattern » en cliquant sur les différents boutons qui prennent par les sentiments pour vous garder abonner jusqu’au moment où arrive le dernier « annuler et perdre mes avantages ». Cliquez dessus et voilà, vous êtes maintenant désabonné. Vous remarquerez cependant désormais que votre période d’essai est toujours active. Vous pouvez profiter de tous les avantages d’Amazon Prime jusqu’à la fin de la période et donc de Prime Day.

Quels sont les avantages d’Amazon Prime ?

Mais quels seront les services dont vous pourrez profiter pendant ces 30 jours ? Il faut en retenir quatre principaux. Le premier, et certainement celui qui sera le plus utile pendant Prime Day, est la livraison gratuite en 1 jour ouvré (ou 0,01 ct pour les livres). Dans certains cas, vous pourrez même vous faire livrer le jour même.

L’autre avantage est très connu, mais on ne sait pas toujours qu’il est compris dans l’abonnement : c’est l’accès à Amazon Prime Video et son catalogue très complets. En film bien sûr, mais aussi en séries avec des créations très intéressantes comme The Boys qui a récemment entamé sa deuxième saison. Vous aurez également accès à Amazon Prime Music et son catalogue de plus de 2 million de titres et enfin Prime Reading qui permet d’emprunter chaque mois un livre dans la pléthorique bibliothèque d’Amazon. On vient pour Prime Day, on reste pour les services.