Aujourd’hui seulement, profitez de 200€ de réduction sur le dernier OnePlus 9 !

Fraichement commercialisé, le OnePlus 9 est un smartphone qui ne démérite pas face une concurrence toujours plus forte.

Le OnePlus 9 est désormais en promotion sur Rakuten ! © OnePlus

OnePlus a sorti le OnePlus 9 Pro ainsi que le OnePlus 9 il y a quelques semaines. L’objectif du constructeur chinois est simplement, fermer le caquet des marques qui disent que OnePlus se ramollit puisque les deux smartphones se sont bien vendus ! D’ailleurs, le OnePlus 9 hérite d’une belle promotion sur Rakuten faisant baisser son prix à 514,99 € au lieu de 719 € à l’aide du code RAKUTEN20 (- 204,01 €).

Profiter de l’offre chez Rakuten

Code promo : RAKUTEN20

Un OnePlus 9 qui s’est bonifié avec le temps

OnePlus a conçu des smartphones pour toutes les bourses notamment avec les OnePlus Nord, Nord N10 et Nord N100. L’arrivée du OnePlus 9 marque l’arrivée d’une série haut de gamme avec une belle évolution de la génération précédente.

Bien qu’au niveau du design, le OnePlus 9 se dote d’une partie en polymère (en plastique), vous aurez entre vos mains d’un smartphone très léger — ce qui est agréable à l’utilisation. Vous retrouverez notamment un slot pour loger votre carte SIM et le bouton physique pour venir verrouiller et déverrouiller le OnePlus 9. Comme vous pourrez, le voir, le smartphone de OnePlus reste simple d’un point de vue design. Mais, c’est pour mieux rebondir sur les parties hardware et photo.

Du SoC très haut de gamme

Le OnePlus 9 se dote du dernier SoC Snapdragon 888 de chez Qualcomm. Le smartphone intègre également 8 Go de mémoire vive — une version en 12 Go est également disponible, mais ne sera pas assujettie à la promotion. En ce qui concerne la capacité de stockage interne du OnePlus 9, vous aurez 128 Go de libre, ce qui vous permettra amplement de stocker vos applications, vos photos ainsi que vos vidéos.

À ce niveau, le OnePlus 9 a collaboré avec la société Hasselblad pour améliorer la partie logicielle qui est spécialement dédiée à la photo et à la vidéo. Hasselblad est une société spécialisée et implanté depuis des années dans la photographie. Elle s’est notamment démarqué en fournissant des appareils photos pour accompagner les premiers astronautes qui ont foulé la lune.

Le smartphone se compose quant à lui d’un capteur grand-angle Sony IMX689 de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,8. Ce dernier s’accompagne d’un capteur Sony IMX766 pour l’ultra grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture f/2,2 ainsi que d’un capteur de deux mégapixels pour réaliser des photos en noir et blanc.

Une dalle AMOLED qui a du répondant

Les personnes qui apprécient les dalles plates seront ravies d’apprendre que le OnePlus 9 en possède une. La dalle incurvée est quant à elle dédiée au OnePlus 9 Pro, mais cela rend le smartphone, plus fragile, car plus difficile à protéger avec une protection d’écran. En ce qui concerne les détails plus techniques, le OnePlus 9 possède une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels pour une résolution de 402 pixels par pouce. OnePlus a tiré parti des spécificités du SoC et de la dalle pour permettre d’avoir un taux de rafraichissement 120 Hz.

À l’utilisation, un smartphone tel que celui-ci est très agréable notamment grâce à ses composants et sa dalle de 6,55 pouces. Vous pourrez aisément naviguer sur les réseaux sociaux, passez des appels visio de qualité grâce à son capteur de 16 mégapixels et réaliser de belles photos grâce à ses divers capteurs photo.

Pour ce qui est de OxygenOS, vous aurez entre vos mains l’un des meilleurs OS sous Android du marché avec un suivi des mises à jour cousu main. En bref, le smartphone que l’on aimerait tous avoir d’autant plus qu’il est en promotion sur Rakuten au prix de 514,99 € au lieu de 719 € à l’aide du code RAKUTEN20 (- 204,01 €).

Profiter de l’offre chez Rakuten