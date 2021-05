Baisse de prix inattendue sur la Xbox Series S, c’est le moment d’en profiter !

Rakuten propose aujourd'hui une réduction inattendue sur la dernière Xbox Serie S au prix de 284,99 euros en utilisant le code CR15. Livraison gratuite en quelques jours ou en magasin Boulanger, et garantie de 2 ans incluse.

@Microsoft Xbox

La Xbox Series S est une console de salon de nouvelle génération qui a pour objectif de viser une définition de 1440p tout en faisant tourner l’intégralité des jeux vidéo à venir. Elle est ici livrée avec 512 Go de stockage, et une manette. Normalement tarifé à 299,99 euros, l’ensemble revient donc ici à 284,99 euros, et est disponible en stock chez Boulanger.

Profiter de l’offre chez Rakuten

Code promo : CR15

La Xbox Series S en détails

Contrairement à sa grande sœur, la console de salon Xbox Series S est un modèle entièrement digital. Elle ne comprend donc pas de lecteur physique, et l’intégralité du catalogue est à retrouver en ligne. Cela lui confère l’avantage d’être beaucoup plus discrète, moins imposante, et surtout d’avoir un tarif bien inférieur (100 euros de moins).

Cette console de nouvelle génération est en mesure de faire tourner l’intégralité des jeux vidéo qui sortiront pendant l’année 2021, mais aussi ceux de la génération à venir. Quelques concessions ont été faites au niveau de la puissance de l’appareil, qui se limite à une définition dite “2K”, c’est-à-dire de la 1440p. Pour la majorité des gens, cela est largement suffisant, et surtout cela permettra de tourner convenablement sur un moniteur PC.

La console de jeu est ici livrée avec un stockage de 512 Go, qui vous permettra de stocker vos jeux préférés, que vous pourrez toujours désinstaller/réinstaller au compte-goutte. Du côté de la connectique, on retrouve un port HDMI 2.1, 3 ports USB 3.1 Gen 1, la norme Wifi 802.11ac à double bande, un port Ethernet et une radio sans fil Xbox à double bande dédiée.

Enfin, retrouvez dans la boite une manette de jeu Xbox Series, la nouvelle version/évolution de la manette Xbox One. Sans fil, elle est équipées de la technologie Bluetooth, et d’une prise casque 3,5 mm. Cette nouvelle manette à l’ergonomie quasi parfaite se distingue avec une nouvelle croix multidirectionnelle, de nouvelles surfaces antidérapantes sur la gâchette à l’arrière de la manette, et un tout nouveau bouton de partage dédié en son centre.

