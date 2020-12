[Black Friday] Belle baisse de prix pour les casques Sony WH-1000XM3 et WH1000XM4

Ce sont des références, les casques Sony WH-1000XM3 et WH1000XM4 sont en promotion à l’occasion du Black Friday !

On les trouve souvent à des prix plus abordables sur le marché « gris » mais il s’agit aujourd’hui d’un prix officiel pour ces deux excellents casque audio sans-fil Sony WH-1000XM3 et WH1000XM4.

Le Sony WH-1000XM3 à 229€

Le Sony WH-1000XM3, est un casque Supra-auriculaire sans fil (Bluetooth) avec réduction de bruit active. L’année dernière déjà, le Mark II était sans doute le meilleur et cette année, le Mark III enfonce un peu plus le coup avec un design moins « oreilles de Mickey » (dixit Sony !) Et surtout une analyse anti-bruit qui s’étend aux fréquences médiums. On l’avait testé à l’IFA 2018 avec le bruit ambiant d’un salon et avec un haut-parleur qui simulait un avion et rien… Aucun bruit dans le casque, on avait été bluffé ! Notez que son autonomie est d’environ 38h, et son poids de 255g.

Sony WH-1000XM3 Casque Bluetooth à réduction de bruit sans fil avec micro pour appels téléphoniques, Alexa et Google Assistant intégrés, Noir 379.90 € 229.00 €

Le Sony WH-1000XM4 à 349€

Officialisé cet été, le Sony WH-1000XM4 propose une qualité audio exceptionnelle. Mais c’est surtout par son système de réduction de bruit active (ANC) que ce modèle brille. Si Sony le décrit comme son système le plus poussé à ce jour, il est globalement considéré comme le plus efficace du marché, au coude à coude avec celui du Bose Headphones 700. Cette isolation est possible grâce à un système de détection du bruit à double capteur, qui applique automatiquement le meilleur niveau de réduction de bruit en temps réel.

Côté audio, ce casque offre un son de grande qualité grâce au DSEE Extreme et LDAC, sans compter qu’il est compatible Hi-RED et 360 Reality Audio. Enfin, ce modèle étant sans fil, Sony y a apporté plusieurs modifications intéressantes : il est possible de répondre à vos appels, d’activer votre assistant vocal et d’appareiller très facilement votre casque avec votre téléphone. En outre, une puce NFC a été directement incluse.

Le constructeur nippon n’a pas fait les choses à moitié, et propose une autonomie annoncée de 30 heures en continu. De quoi réaliser n’importe quel voyage, avion y compris, sans avoir besoin de recharger constamment votre casque. D’ailleurs, ce modèle est compatible avec le chargement rapide, ce qui vous offre 5 heures supplémentaires en seulement 10 minutes de charge.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Sony WH-1000XM4. Nous lui avons attribué la très jolie note de 9/10.

Sony WH1000XM4| Casque Bluetooth à réduction de bruit sans fil, 30 heures d'autonomie, avec micro pour appels téléphoniques, optimisé pour Amazon Alex ... 379.90 € 349.00 €

