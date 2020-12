[Black Friday] La trottinette Go Ride 80 Pro Night Edition tombe sous les 200 €

Conçue pour une utilisation quotidienne, la trottinette Go Ride 80 Pro Night Edition profite aujourd’hui d’une promotion et tombe à 199,99 euros sur Cdiscount.

Si vous cherchez à vous déplacer régulièrement en ville, et que vous souhaitez autre chose qu’un vélo, alors cette trottinette électrique pourrait vous convenir. Elle est compacte, performante et fiable, le tout à 199,99 euros au lieu de 349 euros. Attention, les stocks sont limités.

La Go Ride 80 Pro Night Edition en détail

Cette trottinette électrique fait depuis quelque mois partie des références du marché. Elle est d’autant plus attractive pendant ce Black Friday, où elle tombe à moins de 200 euros. Pour ce tarif contenu, elle propose un moteur capable de vous propulser à une vitesse maximale de 25 km/h avec son moteur de 350 W. À cela s’ajoute une batterie robuste qui propose une autonomie de 25 km. Comme beaucoup d’autres modèles, elle propose à l’utilisateur 3 modes : Eco, Mid et Sport.

L’un des plus grands atouts de la Go Ride 80 Pro, ce sont ses pneus qui ont l’avantage d’être increvables. Ils adoptent un diamètre de 20 cm (8 pouces), mais ils sont épaulés par des doubles suspensions à l’avant et à l’arrière. Un éclairage complet est directement intégré, avec des LED situées sur les côtés, un phare à l’avant et un feu à l’arrière.

Toutes les informations nécessaires et pratiques sont disponibles sur un écran LCD situé sur le guidon. De manière générale, la Go Ride 80 Pro est très bien conçue : bâtie sur un châssis en aluminium, elle permet de supporter jusqu’à 100 kg. Elle adopte des dimensions assez compactes de 33 × 15,5 × 94 cm, et elle est pliable. Cela vous permet notamment de l’utiliser de la prendre avec vous dans les transports en commun, si besoin.

