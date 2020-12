[Black Friday] La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential n’est qu’à 239 euros

Pour le Black Friday, Cdiscount casse le prix de cette trottinette électrique performante de Xiaomi. Elle est disponible à seulement 239 euros. Attention, les stocks sont limités.

La trottinette électrique d’entrée de gamme Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi voit son montant chuter de 47 %, soit 211 euros pour le Black Friday. Elle est disponible à 239,99 euros sur Cdiscount.

La Mi Electric Scooter Essential en détail

Lancée sur le marché en 2020, cette trottinette électrique met à votre disposition près de 250 W de puissance. Elle a été conçue pour une utilisation quotidienne, si bien que sa batterie robuste vous permet de rouler sur une vingtaine de kilomètres sans problème. En ce qui concerne sa vitesse de pointe, elle peut atteindre les 20 km/h. Bien sûr, suivant le type de terrain emprunté ainsi que votre vitesse, la batterie durera plus ou moins.

Suivant votre usage et vos habitudes, la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential vous propose 3 modes distincts d’utilisation : éco, sport et standard. Le mode standard vous permet d’atteindre 15 km/h tout en préservant votre batterie, quand un mode « éco » (ou plutôt piéton) vous limite à 5 km/h. D’ailleurs, la sécurité n’est pas en reste avec ce modèle. Un système de freinage à disque et l’E-ABS vous garantissent un meilleur contrôle, même en pente.

La conception de cette trottinette électrique est plutôt réussie. Elle incorpore de grandes roues (avec pneus de 8,5 pouces) qui vous apporteront du confort et de la sécurité, que ce soit sur des terrains plats ou escarpés. Sans être un véhicule tout-terrain pour autant, sa tenue de route est convaincante, notamment grâce à son amortisseur arrière. Au total, cette trottinette Xiaomi pèse 12 kg et peut se plier, ce qui vous permet de l’emmener avec vous !

Enfin, elle profite d’une connexion intelligente avec votre téléphone portable par le biais de l’application Xiaomi. Vous aurez alors accès à un système de verrouillage à distance, de statistiques de conduite et aussi d’un régulateur de vitesse.

