[Black Friday] L’aspirateur-robot iRobot Roomba 694 à moins de 200 euros

Parfait pour entretenir sa maison, le robot aspirateur iRobot Roomba 694 est à 199 euros pour le Black Friday.

La corvée de ménage est une tâche dont beaucoup de monde aimerait se passer. Il en va de même pour le passage du petit coup de balai après manger. L’aspirateur-robot iRobot Roomba 694 sera la solution. Ce modèle d’entrée de gamme de la marque est en promotion sur Cdiscount à 199,99 € au lieu de 299 € soit 70 € de réduction.

Un assistant de nettoyage

L’aspirateur-robot passera sur vos sols (carrelage, parquet, lino, etc.) et sur vos tapis afin d’aspirer à l’aide des brosses les saletés. La brosse latérale quant à elle permettra de nettoyer efficacement le long des plaintes et de ramener les saletés en direction des deux brosses principales.

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, vous pourrez lui ordonner de passer l’aspirateur à votre départ de la maison. L’application quant à elle vous permettra d’analyser ses passages et de programmer les jours (et les heures) de fonctionnement. Un outil vraiment indispensable pour suivre l’état de l’iRobot Roomba 694.

Les différents capteurs dans le Roomba 694 lui permettront de contourner les obstacles comme la table basse ou les chaises. D’autres capteurs permettent d’analyser la surface afin d’adapter sa puissance d’aspiration et de fonctionnement.

Il ne remplacera pas le passage d’un vrai aspirateur. Néanmoins, il pourra s’occuper du gros de travail, et permettra donc d’espacer les session de grand nettoyage. En promotion sur Cdiscount, cet aspirateur robot sera votre assistant personnel pour seulement 199,99 €.

