[Black Friday] L’excellente Nvidia Shield TV est en promotion !

Si vous êtes à la recherche d’une box TV sous Android fonctionnelle et efficace, cette promotion pourrait vous plaire. La Nvidia Shield TV est actuellement disponible à 135,99 euros.

Alors qu’elle est habituellement proposée à plus de 159 euros, la Nvidia Shield TV profite aujourd’hui d’une promotion de 24 euros à l’occasion du Black Friday. Il s’agit incontestablement de l’une des meilleures box TV du marché. Cette passerelle multimédia est vendue à 135,99 euros sur Darty et la Fnac.

La Nvidia Shield TV en détail

Cette box TV vous permet d’obtenir une expérience d’image en 4K UHD HDR. La Nvidia Shield TV est une passerelle multimédia qui vous permet de profiter d’Android TV et donc du Google PlayStore. Vous aurez alors le choix d’installer Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, YouTube, Molotov ou n’importe quelles autres applications parmi les milliers disponibles. Le son, lui, est amélioré par le Dolby Atmos.

Avec sa forme cylindrique, elle est assez passe-partout et vous pourrez l’emporter avec vous pendant vos déplacements. La Nvidia Shield TV est conçue avec un processeur Tegra X1+ accompagné de 2 Go de RAM. L’expérience de navigation est fluide, intuitive et pratique. Surtout, vous pourrez jouer à des jeux vidéo à l’aide de GeForce Now, le service de streaming de Nvidia. Cela vous permet notamment d’avoir accès à votre bibliothèque Steam, et de lancer rapidement n’importe quel jeu, comme Cyberpunk 2077.

Pour ce qui est de la connectique, malgré sa taille réduite, l’essentiel est assuré : on retrouve un port HDMI, un port de carte microSD et même d’un port Ethernet. Il est possible de connecter une manette avec le Bluetooth 5.0. Enfin, sachez que la Nvidia Shield TV est compatible avec les principaux assistants vocaux : Google Assistant et Alexa.

