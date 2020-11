[Black Friday] Jusqu’à 150 euros de réduction chez REKT, la chaise RGo tombe à 389€ !

REKT, la marque française de chaises gaming a préparé de belles offres pour son Black Friday et propose des réductions exclusives dès aujourd’hui allant jusqu’à 150 euros ! Par exemple, la chaise RGo est disponible à 389 euros, un prix jamais vu.

La chaise REKT RGO est conçue pour être le siège d’ordinateur moderne par excellence – entièrement ergonomique, intuitive à utiliser, confortable – tout cela combiné à un design époustouflant pour répondre aux besoins de tout utilisateur qui passe de longues heures assis.

Rester assis pendant des heures à un bureau sans soutien suffisant signifie que les muscles de votre dos, de votre cou et de vos épaules doivent travailler beaucoup plus fort pour éviter une mauvaise posture. Plus souvent qu’autrement, cela entraîne des douleurs et des tensions. RGO est conçu non seulement pour soulager la charge et la pression, mais également pour maintenir votre corps naturellement équilibré et bien soutenu afin que vous puissiez rester concentré sur votre travail.