Gearbest propose aujourd’hui des réduction sur toute la gamme Redmi 9 de Xiaomi, dont le Note 9 Pro à moins de 200 euros.

Toute la gamme de Redmi 9 est en promo chez Gearbest, vous n’avez qu’à faire votre choix au sein de la gamme en fonction de votre budget. Car en réalité, si tous ne se valent pas, leur rapport qualité-prix est à peu de chose près identique. Vous trouverez :

Le Redmi 9A en détail

Le Redmi Note 9A le benjamin de la série. On y trouve un écran de 6,53 pouces HD avec une encoche goutte d’eau. Il est propulsé par un processeur MediaTek Helio G25 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. La photo est assurée par un capteur arrière de 13 mégapixels (MP), les selfies par un capteur de 5 MP. Il intègre enfin une batterie de 5000 mAh. Il s’agit d’une version compatible avec toutes les bandes-fréquences européennes, y compris la B28.

Le Redmi 9C en détail

Petite montée en gamme avec le Redmi 9C. On trouve ici un écran HD+ de 6,53 pouces avec une encoche goutte d’eau là encore. Le processeur est légèrement plus puissant avec un Helio G35 à 8 cœurs, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. La photo est assurée par un module triple capteur à l’arrière, mais toujours avec 13 MP sur le capteur principal. La batterie est également de 5000 mAh. Vous trouverez par ailleurs un capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Comme le 9A, ce smartphone est compatible avec les bandes 4G françaises, dont la B28.

Le Redmi Note 9 en détail

Avec le Redmi 9 nous sommes pile-poil au centre de la gamme Redmi 9. Le smartphone présente encore une fois un écran LCD de 6,53 pouces, mais avec une définition Full HD et poinçonné. On monte d’un cran sur les performances avec le SoC Mediatek Helio G85 ainsi que 4 Go de RAM et 129 de stockage. Quatre capteurs photo désormais à l’arrière, dont un principal de 48 MP. La batterie passe à 5020 mAh et gagne surtout de la recharge rapide à 18W. Il est compatible avec la bande 4G B28 également, et supporte le NFC.

Le Redmi Note 9S en détail

Le Redmi Note 9S apporte un changement d’importance par rapport aux terminaux inférieurs : le processeur. Plus de Mediatek désormais, mais un processeur Qualcomm, on la personne du Snapdragon 720G. Un processeur plutôt orienté « jeu », comme l’indique le « G » de son nom pour un gain de puissance sensible. Vous trouverez également un écran plus grand, à 6,67 pouces, un module photo à 4 capteurs (dont un ultra grand-angle) et une batterie de 5020 mAh. Vous trouverez un capteur d’empreinte sur la tranche, mais pas de NFC ni le support de la bande B28. Un dernier point important si vous êtes chez Free Mobile.

Le Redmi Note 9 Pro en détail

Fleuron de la gamme Redmi 9, le Note 9 Pro reprend les bases du 9S, mais apporte quelques raffinements. Même processeur et même écran que sur le Note 9S, mais avec un capteur principal de 64 MP, et la présence de NFC. En revanche, vous ne trouverez pas la bande B28. Si vous êtes client Free Mobile, vous perdrez donc un peu de débit de 4G. Vous trouverez tous les détails notre test du Redmi Note 9 Pro.