[Bon Plan] La montre connectée Huawei Watch GT 2 tombe à 103€ !

La montre connectée de Huawei, la Watch GT 2, possède des fonctionnalités ainsi qu’un design qui lui permet d’être reconnaissable entre mille. Pendant quelques heures seulement, vous pouvez bénéficier de 50 % de réduction sur la Huawei Watch GT 2 chez Aliexpress, qui tombe à 103 euros avec le code FRPA32812 avec livraison gratuite et rapide.

Disponible en plusieurs modèles, la Huawei Watch GT 2 viendra accompagner votre style vestimentaire. Cette dernière est disponible en noir et en orange (modèle sport) ainsi qu’un cuir marron apportant beaucoup plus d’élégance. Quel que soit le modèle que vous choisirez, il vous sera possible de changer le bracelet. La Huawei Watch GT 2 embarque avec elle de nombreuses fonctionnalités et de nombreux capteurs pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. La montre connectée de Huawei subit une grosse chute de prix de 50 % la faisant baisser à 103 € sur Aliexpress. De quoi s’offrir une des meilleures montres connectées de Huawei à moindres frais.

La Huawei Watch GT 2 est l’une des meilleures montres connectées du marché

Nous avons pu tester de nombreuses montres connectées sur notre site et cette Huawei Watch GT 2 fait parti des premières. Si vous êtes intéressé par l’achat de cette dernière, n’hésitez pas à lire notre test. Elle a conquis tous nos besoins avec des fonctionnalités, des capteurs et un design premium.

En ce qui concerne l’autonomie de la Watch GT 2, nous avons pu la tester pendant une semaine. Sa batterie vous restituera près de deux semaines d’utilisation avec l’utilisation du GPS de temps en temps. Huawei annonce une autonomie de 30 heures avec le GPS et les autres capteurs allumés tout le temps. L’autonomie est très bonne grâce notamment aux composants intégrés dans la Huawei Watch GT 2. Cette dernière possède un processeur Kirin A1 qui s’accompagne de 4 Go de mémoire vive. Le système d’exploitation de la montre, LiteOS, est très bien optimisé ce qui permet d’obtenir de bonnes performances sans faire de compromis au niveau de l’autonomie.

Au niveau des fonctionnalités et des capteurs, cette montre possède une multitude sport (natation, sport d’intérieur, sports d’extérieur, etc.) avec un système de suivi ultra-performant. Vous pourrez suivre vos données (sommeil, fréquence cadiarque, oxygène dans le sang, stress, etc.) depuis la montre connectée ou depuis l’application disponible gratuitement sur iOS et Android. La Huawei Watch GT 2 est disponible au prix de 103 € sur Aliexpress avec livraison gratuite et rapide !