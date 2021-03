[Bon Plan] Le nouveau POCO F3 à partir de 299€ !

Le POCO F3, véritable bête de compétition, lancé il y a quelques jours et aujourd’hui disponible en promotion à partir de 299 euros (6+128Go) durant l’anniversaire Aliexpress avec le code ZPOCOF3 !

POCO F3, une vraie bête aux performances redoutables

Le POCO F3 joue dans la cour des grands avec le processeur le plus puissant de la marque à ce jour. Alimenté par la plateforme mobile Snapdragon 870 5G, le smartphone dispose d’une vitesse d’horloge principale améliorée grâce au processeur Qualcomm Kryo 585 et pouvant atteindre 3,2GHz, une vitesse d’horloge principale à la pointe de l’industrie. En plus du processeur graphique ultra-rapide Qualcomm Adreno 650, le POCO F3 offre une superbe expérience de jeu. Associée à la RAM LPDDR5 et au stockage UFS 3.1, cette configuration flagship garantit des vitesses de lecture-écriture plus rapides, idéales pour le multitâche. Ces incroyables performances sont également incarnées dans son processeur 7nm à haut rendement ainsi que via la technologie LiquidCool 1.0 Plus qui permet au POCO F3 de s’adapter parfaitement aux utilisations les plus soutenues.

De même, le POCO F3 est compatible avec les toutes dernières références de la connectivité, grâce au système Snapdragon X55 5G Modef-RF pour une connectivité ultra-rapide, adaptée à la majorité des bandes réseaux dans le monde. Le smartphone prend également en charge la Wi-Fi 6, ce qui le classe dans la catégorie des smartphones haut de gamme.

Le POCO F3 est ainsi le premier appareil de la marque à intégrer la technologie audio Dolby Atmos, pour une expérience totalement immersive pour le gaming, les vidéos et la musique, que ce soit via des écouteurs ou les haut-parleurs intégrés.

Une vraie bête avec un écran AMOLED 6,67’’ et un design de flagship

Le taux de rafraîchissement élevé de 120Hz du POCO F3 offre une fluidité sans précédent aux utilisateurs jouant sur son grand écran AMOLED de 6,67 pouces. Cette bête présente également l’un des plus petits poinçons du marché avec seulement 2,76mm. De plus, la fréquence d’échantillonnage tactile de 360Hz et l’algorithme tactile affiné permettent au smartphone de répondre extrêmement rapidement au toucher. La technologie MEMC, ajoutant jusqu’à 60fps, vient quant à elle améliorer encore plus la fluidité des contenus vidéo.

L’écran certifié HDR10+ du POCO F3, associé aux fonctionnalités True Display et True Color, offre une expérience visuelle très agréable, aux couleurs vives et précises. De plus, le matériau E4 amélioré porte la luminosité maximale de l’écran à 1300 nits et contribue à réduire la consommation d’énergie de 15% par rapport au matériau E3 de dernière génération.

Fabriqué à partir d’un matériau antidérapant, mesurant seulement 7,8mm d’épaisseur et pesant 196g, le POCO F3 se manie confortablement, en toute sécurité. Enfin, le verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière vient lui apporter une solide protection.

