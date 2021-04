[Bon Plan] Le OnePlus Nord N100 chute à 119€ !

Dévoilé en fin d'année dernière, le OnePlus Nord N100 est un bon compromis pour un prix très attractif et en plus il est en forte promotion actuellement chez Aliexpress.

Aliexpress propose le Nord N100 via la boutique officielle OnePlus sur son site avec une expédition en quelques jours depuis la France.

Profitez de l’offre Aliexpress à 119€

Le OnePlus Nord N100 dispose d’un écran de 6,52″ HD+, d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 18 W. Aux manettes, on retrouve un Snapdragon 460 avec 4 Go et 64 Go de stockage (extensible va microSD), le tout sous OxygenOS10.5. Côté photo, on dispose ici d’un capteur principal de 13 MP avec un objectif bokeh pour les portraits et un objectif macro.