[Bon Plan] Le prix de la Huawei Watch GT 2 Pro chute à 170€

Si vous avez envie de changer de montre connectée et vous laisser tenter par cette Huawei Watch GT 2 Pro, c’est le bon moment ! Elle est en promotion pendant quelques heures sur Aliexpress au prix de 170€ avec expédition gratuite.

Vous l’attendiez ? Elle est là ! La Huawei Watch GT 2 Pro est en promotion et vous permettra d’avoir une excellente montre connectée à votre poignet sans vider votre compte bancaire. Pour les personnes qui l’aurait raté, nous avons déjà pu tester la Watch GT 2 Pro. Si vous êtes dans l’optique d’acheter cette sublime montre connectée, n’hésitez pas à venir lire notre test complet concernant cette Watch GT 2 Pro. Elle est réalisée dans un design très premium, sans faire compromis quant aux performances et aux fonctionnalités. Retrouvez-la sur Aliexpress au prix de 170 € avec expédition gratuite.

Une Huawei Watch GT 2 Pro qui tient parfaitement la route et le poignet

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée qui propose une très bonne autonomie, ça ne sert à rien d’aller plus loin. C’est l’un des principaux points forts de cette Huawei Watch GT 2 Pro. Grâce à sa batterie, vous pourrez tenir largement quatorze jours sans aucun problème. Si vous avez décidé de partir faire une randonnée, cette dernière sera capable de tenir près de 30 heures avec le GPS d’activité. Un excellent résultat qui place cette Huawei Watch GT 2 Pro dans les premières places.

Vous pourrez retrouver une dalle de 1,39 pouce AMOLED avec une résolution de 454 x 454 pixels. Les couleurs sont sublimes. La luminosité et le contraste sont parfaitement réglés grâce à la dalle AMOLED. Elle est équipée de la technologie Bluetooth 5.1 afin de garantir une excellente stabilité entre la montre connectée de Huawei et votre smartphone. D’ailleurs, la Watch GT 2 Pro est compatible avec les smartphones sous Android et iOS. Elle propose également d’autres fonctionnalités et capteurs comme par exemple le gyroscope, l’accéléromètre, le capteur de fréquence cardiaque ou entre un capteur de lumière pour baisser ou augmenter la luminosité naturellement.

La Huawei Watch GT 2 Pro est pensée pour vous pour répondre à tous vos besoins. Elle pourra convenir à des sportifs confirmés, des passionnés de randonnées ou à des adolescents. Cette dernière s’adaptera à tous les styles vestimentaires que vous aurez sans oublier qu’elle apportera une touche d’élégance. Elle est disponible au prix de 170 € sur Aliexpress avec expédition gratuite.