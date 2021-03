[Bon Plan] Le robot aspirateur ECOVACS Deebot 605 à 179€

Aujourd’hui, le robot aspirateur ECOVACS Deebot 605 s’offre une baisse de prix à 179 euros chez Amazon !

Ce Robot Aspirateur Laveur 2 en 1 ECOVACS Deebot 605 dispose d’un réservoir d’eau interchangeable de 0.3L, car en plus d’avoir un mode aspiration il a aussi un mode lavage. Utile pour les surfaces dures, surtout les parquets et carrelages. On retrouve dans ce dernier un système de navigation intelligent grâce à son application sur smartphone. On notera la disponibilité d’un « Mode Max » pour un nettoyage en profondeur puisque l’aspirateur va double sa puissance d’aspiration. Il est livré avec 1 base de recharge, 4 brosses latérales, 2 filtres haute efficacité, 1 accessoire de nettoyage, sans oublier les 2 ans de garantie avec un service après-vente en France. Son prix est de 179,98 euros !