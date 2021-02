[Bon Plan] Le trottinette électrique Ninebot KickScooter MAX G30 à 578 euros

Geekbuying propose en ce moment la trottinette électrique Ninebot KickScooter MAX G30 au prix de 578 euros avec le code NNNG30P ! L’expédition est gratuite et rapide depuis la Pologne.

La propulsion arrière de la G30 MAX développe une puissance de 350W, ce qui lui suffit à atteindre les 25km/h et à gravir des pentes à environ 20° d’inclinaison malgré ses 18kg. A la sortie de la boîte, elle est livrée avec des pneus gonflables de 10 pouces : ceux qui souhaitent des pneus alvéolés devront les changer eux-mêmes. Mais Ninebot avance que ces pneus offrent un très bon amorti malgré l’absence d’amortisseurs, qui devrait permettre à la MAX G30 de se déplacer sur des surfaces plus rugueuses sans que les vibrations ne soient insupportables. De plus, ceux-ci offrent une très bonne résistance à l’un des pires cauchemars des conducteurs de trottinettes électriques, à savoir la crevaison. En effet, l’intérieur des pneumatiques a été recouvert d’un revêtement spécial censé les rendre bien plus résistants.

Niveau équipement, on trouve un tableau de bord couleur permettant de visualiser sa vitesse, les modes de conduite, l’état de la batterie ou encore la connexion Bluetooth. On y trouvera aussi un système de récupération d’énergie. Enfin, Ninebot revendique une autonomie assez impressionnante de 65km, grâce à sa batterie de 551 Wh servi par un chargeur supportant la charge rapide.