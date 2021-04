Bon Plan : le Xiaomi Mi Band 5 s’offre une chute vertigineuse

Si vous cherchez un bon bracelet connecté en Bluetooth qui vous accompagnera chaque jour, le Xiaomi Band 5 est certainement l'option la plus abordables et au meilleur rapport qualité-prix. Le bracelet tombe aujourd'hui à 22,75 euros sur Cdiscount en promotion.

Compact, petit, pratique et surtout assez complet en fonctionnalités, le bracelet connecté de nouvelle génération Xiaomi Band 5 est aujourd’hui en promotion sur Cdiscount. Habituellement commercialisé à 49,99 euros, il tombe à 22,75 euros aujourd’hui sur le site marchand.

Retrouvez le Xiaomi Band 5 à 22,75 euros sur Cdiscount

Le Xiaomi Band 5 en détail

Sans surprise, le Xiaomi Band 5 est le successeur du très célèbre Mi Band 4, un véritable best-seller. Il reprend ce qui a fait le succès de son aîné, tout en y incorporant de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Il s’articule autour d’un écran AMOLED de 1,1 pouce (en couleur) qui affiche des informations de toutes sortes, qu’elles soient générales ou concernant votre activité physique.

Le Xiaomi Band 5 est un bracelet connecté particulièrement pratique si vous faites régulièrement du sport. Étanche, il est surtout compatible avec 11 sports différents, dont le yoga, la corde à sauter ou encore la machine elliptique. Cette nouvelle version embarque un capteur cardiaque et un capteur SPO2 qui permet de mesurer le taux de saturation en oxygène. Dans les faits, cela permet d’évaluer votre stress quotidien, mais également approfondir les rapports d’activités quotidiennes.

La nouvelle itération du bracelet connecté permet en outre de suivre le cycle menstruel des femmes, comme certains produits concurrents. Enfin, le Xiaomi Mi Band 5 surveille et analyse votre sommeil, votre fréquence cardiaque et vous envoie automatiquement des notifications sur votre téléphone en cas de variation anormale. On rappelle que le bracelet connecté dispose d’environ 14 jours d’autonomie !

