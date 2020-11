[Bon Plan] Le Xiaomi Redmi 9C passe sous la barre des 100 euros !

Dévoilé en juillet 2020, le smartphone Xiaomi Redmi 9C est actuellement disponible à 99 euros sur Amazon.

Si vous cherchez un téléphone portable avec un très bon compromis entre les performances et le prix, alors le Xiaomi Redmi 9C pourrait vous convenir. Il est actuellement disponible à 99 euros sur Amazon, au lieu de 129 euros.

Le Xiaomi Redmi 9C en détail

Le Xiaomi Redmi 9C est un smartphone d’entrée de gamme, qui s’appuie notamment sur son écran Dot Drop IPS HD+ de 6,53 pouces. L’expérience visuelle est agréable, suffisante pour regarder des contenus vidéo dans un bon confort. La résolution se limite toutefois à du 1600 x 720 pixels.

Les performances sont assurées par la puce MediaTek Helio G35. À cela viennent se rajouter 2 Go de RAM et 32 Go de stockage pour vos photos et applications. Cela permet à ce smartphone d’être en mesure de lancer la plupart des applications populaires et quelques petits jeux.

Côté photo, le smartphone possède, à l’arrière, un triple objectif photo dopé à l’intelligence artificielle. On retrouve notamment un objectif grand-angle et un macro. Pas de quoi faire des merveilles, mais suffisant pour immortaliser de jolis clichés de vos vacances ou dans la vie de tous les jours.

À cela vient s’ajouter une batterie haute capacité de 5000 mAh, qui vous évitera de tomber en panne systématiquement en fin de journée. Le Xiaomi Redmi 9C est ici proposé dans sa version grise et française.