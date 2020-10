Proposé à 365 euros pendant les French Days, le OnePlus Nord passe cette fois à 360 euros sur Rakuten avec le code Promo RAKUTEN15

Le meilleur smartphone milieu de gamme de 2020 à droit à près de 50 euros de réduction ce dimanche. Rakuten propose aujourd’hui le code RAKUTEN15 qui donne droit à 15 euros de réduction dès 99 euros d’achat. L’excellent smartphone de OnePlus est ainsi disponible à 350 euros au lieu de 399. Vous cumulez en plus 17 euros sous la forme de Super Points à valoir sur votre prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Code promo : RAKUTEN15

Le OnePlus Nord en détail

Avec le OnePlus Nord, la marque chinoise fait en quelque sorte retour aux sources en proposant un téléphone bien équipé pour un prix serré. Il embarque notamment un écran Amoled Full HD+ de 6,44 pouces avec un double poinçon pour les caméras avant. Et surtout, cet écran à un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour rendre toutes les animations plus fluides, et c’est un vrai plaisir à l’usage.

Ensuite, il intègre un processeur Qualcomm Snapgragon 765G qui, s’il n’est pas le plus puissant, est totalement en mesure de répondre aux besoins courants, y compris les jeux. Cette puce a par ailleurs le mérite de supporter la 5G. Si ce n’est pas franchement utile pour le moment, ça le sera très bientôt. Vous pourrez enfin compter sur 128 Go de stockage.

Sur la photo, les quatre capteurs font bien le travail, mais on aurait pu espérer un peu mieux. La batterie de 4115 mAh permet de le faire fonctionner plus d’une journée sans problème. Enfin, comme toujours chez OnePlus, le téléphone tourne sous Android (10 en l’occurrence) avec la surcouche OxygenOS toujours aussi agréable au quotidien.

Vous trouverez tous les détails dans notre test du OnePlus Nord.