Bons plans Bon Plan : Profitez gratuitement de N26 YOU pendant 1 an !

Ouvrez un compte N26 You et bénéficiez de la gratuité pour 12 mois. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code ci-dessous lors de votre inscription.

© N26

À l’occasion des vacances d’été qui arrivent à grands pas, la neo-banque N26 propose la gratuité de son compte N26 YOU pendant 1 an avec le code N26FREEYO (au lieu de 9,90€/mois) !

Ouvrir un compte N26 You

Le compte bancaire N26 You est un compte courant premium, associé à une carte de débit Mastercard disponible en 5 couleurs. En tant que client premium, vous avez aussi la possibilité d’utiliser jusqu’à 10 sous-comptes Espaces.

Avec N26, vous gérez toutes vos transactions en temps réel depuis l’application mobile : vos paiements et virements bancaires, vos prélèvements automatiques… Vous pouvez ajouter votre carte de débit N26 You à votre Wallet, pour payer directement avec votre téléphone et bénéficiez d’un ensemble d’assurances pour le quotidien, vos déplacements et des assurances voyage. Vous avez le droit a 5 retraits sans frais par mois dans la zone euro.

Oubliez les commissions bancaires ! Avec votre carte N26 You, vos paiements et retraits en devises étrangères sont sans frais de change dans le monde entier. Vous bénéficiez du taux de change réel Mastercard, sans aucune majoration. Vous avez le droit a 5 retraits sans frais par mois dans la zone euro.

Votre compte bancaire N26 You vous permet également d’accéder à des offres partenaires, sélectionnées spécialement pour vous et en constante évolution. Découvrez de nombreux avantages auprès de marques comme Audible, TIDAL, Babel, Headspace et bien plus encore…

Ouvrir un compte N26 You

N26 dépasse les 2 millions de clients en France en 4 ans

Avec 2 millions de clients français en 4 ans et demi, N26 s’affirme comme le leader des néobanques1 en France. Aujourd’hui, ce sont près de 250 salariés sur les 1 500 au total, qui sont dédiés au marché français pour soutenir le plan de croissance. 2021 marque aussi l’ouverture du bureau parisien avec l’équipe de direction N26 France.

2000 nouveaux clients par jour même le dimanche. Depuis 18 mois, c’est le rythme de croissance de N26 en France. La banque mobile devient ainsi la banque à la meilleure croissance en France. Utilisée au quotidien par la majorité de ses clients, N26 en France représente un volume de plus de 1 milliard d’euros de transactions par mois en moyenne sur les 6 derniers mois.

1 nouveau client sur 2 opte pour une offre payante depuis 8 mois et le lancement de N26 Smart. N26 devient la banque de tous les jours pour toujours plus de clients car elle répond à leurs attentes. Une récente étude constate que 94% des Français veulent plus d’autonomie pour gérer leur compte en profitant de fonctionnalités mobiles intuitives mais aussi d’un compte actualisé en temps réel et d’un accès à un service client disponible 7 jours sur 7.