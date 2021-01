Bons plans B&You lance un nouveau forfait 60 Go à 12,99 euros, 100 Go à 14,99

Pour la nouvelle année oblige, les opérateurs téléphoniques renouvellent leurs offres pour séduire de nouveaux clients. Aujourd’hui, c’est B&You de Bouygues Telecom qui annonce deux forfaits inédits à des tarifs très attractifs : 60 Go à 12,99 euros et 100 Go à 14,99 euros. Retrouvez l’ensemble des informations dans notre article.

Depuis quelques années, Bouygues Télécom, à travers son service B&You sans engagement, propose des forfaits téléphoniques au très bon rapport qualité-prix. Ils s’illustraient par une belle enveloppe de données 4G de qualité, un service aux petits oignons, sans engagement et surtout un prix contenu. Deux nouvelles formes sont aujourd’hui disponibles pour ce début d’année 2021, en série limitée toutefois jusqu’au 19 janvier 2021 : 60 Go à 12,99 euros et 100 Go à 14,99 euros.

Le forfait B&You 60 Go à 12,99 euros en détail

Voici les détails de ce forfait B&You, et ce qu’il inclut :

Appels illimités

SMS et MMS illimités en France

60 Go de data en 4G

5 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans engagement, sans condition de durée

Abonnement Spotify Premium de 3 mois

Souscrire à un forfait B&You présente de nombreux avantages : premièrement, il est sans engagement, et surtout sans prix qui double après une période donnée. Cette absence de conditions de durée vous offre une plus grande liberté et vous permet de mieux profiter de votre abonnement sans penser à constamment devoir changer pour conserver un tarif attractif.

Comme on peut s’y attendre, le forfait B&You 60 Go propose les appels, les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe ainsi que les DOM vers un numéro français. Bonne nouvelle ici, puisque Bouygues Télécom se montre plus généreux que certains de ses concurrents, avec une enveloppe data à l’étranger de 12 Go en 4G. C’est largement suffisant pour de la navigation, pour utiliser un GPS et même pour regarder des services de streaming si la période n’est pas trop longue.

Pour la métropole, les 60 Go de données vous offrent un accès au réseau de Bouygues Télécom en 4G+. Avec plus de 1 Go par jour, vous pourrez profiter de la pleine puissance de l’opérateur pour un usage régulier. C’est notamment très utile dans les jeux vidéo ainsi que dans les services de streaming, où s’illustrent particulièrement bien les vitesses de débit.

En bonus, B&You vous offre un accès à Spotify Premium gratuit pour une durée de 3 mois d’abonnement. Cela représente 30 euros d’économies.

Le forfait B&You 100 Go à 14,99 euros

Bouygues Télécom a pensé aux plus gourmands avec une offre plus musclée, pour 2 euros supplémentaires. Elle reprend la quasi-totalité des atouts de l’offre à 12,99 euros, mais voit son enveloppe de data monter à 100 Go par mois. Si vous utilisez majoritairement vos données mobiles pour votre navigation et votre utilisation quotidienne, alors cette offre est une excellente option puisque vous profitez de plus de 3 Go par jour en moyenne.

Là encore, 12 Go sont utilisables depuis l’Europe et les DOM. Tout comme le forfait de 12,99 euros, les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France. Spotify Premium est offert pour une durée de 3 mois. Ce forfait est sans engagement et sans variation de prix annoncé.

Toutefois, sachez que SFR vient d’annoncer un forfait encore plus intéressant pour 14,99 euros ! Le forfait BIG RED est de retour chez SFR avec 200 Go pour 15 euros par mois sans condition de durée (au lieu de 25 euros par mois). L’offre n’est valable seulement jusqu’au 15 janvier 2021.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?