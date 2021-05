Capturez vos meilleurs moments avec la GoPro Hero 9 Black en promotion pour les French Days

Que l’on soit un particulier ou un professionnel, la GoPro Hero 9 Black a su conquérir le cœur de nombreuses professions. Pourquoi pas vous ?

Quand on est en vacances, on utilise souvent son smartphone pour réaliser des vidéos ou encore des photos. Cependant, les objectifs photo ne sont pas toujours de qualité, ce qui ne rend pas vos fichiers de très bonne qualité. Cela pourrait changer notamment grâce à la GoPro Hero 9 Black et ses diverses fonctionnalités. La caméra du constructeur est plébiscitée par de nombreux vlogueur. Elle leur a permis d’augmenter considérablement leurs contenus vidéo et photo puisqu’il est possible de prendre des clichés depuis celle-ci. En tout cas, que vous soyez un professionnel, un amateur ou un particulier, la Hero 9 Black sera votre meilleur investissement d’autant plus qu’elle est en promotion sur AliExpress au prix de 334€ au lieu de 499€ à l’aide du code AEFD2115 (— 15 €).

Armez-vous de la GoPro Hero 9 Black pour capturer vos meilleurs souvenirs

La GoPro Hero 9 Black est un concentré de technologie. Dans son petit format, la caméra embarque tout le savoir-faire de GoPro. La firme a amélioré les différentes fonctionnalités comme par exemple le Hypersmooth 3 pour stabiliser les vidéos ou encore le Timewarp 3 pour réaliser de sublimes séquences vidéos.

Au niveau de la partie vidéo et photo de la GoPro Hero 9 Black, vous pourrez compter sur un capteur de 23,6 mégapixels. Ce dernier est capable de filmer avec une définition de 5120 × 2880 pixels soit de la 5K. Pour la partie photo, vous pourrez capturer des clichés de 20 mégapixels à l’aide de ce même capteur. D’ailleurs, la fonctionnalité Superphoto viendra réaliser un traitement sur la photo pour améliorer la qualité de cette dernière.

Dans l’air, ou dans l’eau, c’est vous qui choisissez

Si vous avez l’intention de faire des excursions sous-marines, il vous sera possible d’emporter la Hero 9 Black afin de filmer les profondeurs marines et les couleurs somptueuses des coraux présents aux abords de la plage. D’ailleurs, la Hero 9 Black de chez GoPro est capable d’être immergée jusqu’à dix mètres de profondeur, ce qui est largement suffisant pour le commun des mortels que nous sommes.

Pour exploiter à 100 % la GoPro Hero 9 Black, le constructeur a travaillé sur cette dernière afin qu’elle puisse également vous aider dans les tâches quotidiennes. Vous pourrez ainsi l’utiliser en tant que webcam pour votre ordinateur. De plus, si vous êtes un habitué des directs sur Instagram, Facebook, TikTok ou encore Twitch, la Hero 9 Black vous permettra de diffuser directement le contenu sur les plateformes. Un gain de temps et surtout d’argent, car vous n’aurez pas besoin d’investir dans d’autres matériels (ordinateur, micro, etc).

En bref, nous avons là un bijou de technologie qui attend son futur acquéreur. Il serait dommage de s’en priver d’autant plus que la GoPro Hero 9 Black est en promotion pendant les French Days du 27 mai 2021 au 2 juin 2021 sur AliExpress au prix de 334€ au lieu de 499€ à l’aide du code AEFD2115 (— 15 €).

