Cdiscount Mobile fracasse le prix de son forfait 100Go jusqu’à ce soir !

Cdiscount Mobile propose un forfait mobile imbattable qui comprend 100 Go à seulement 6,99 euros pendant un an.

©Photo by William Fortunato from Pexels

Pour tenter de concurrencer RED et B&You, Cdiscount Mobile propose aujourd’hui un forfait au rapport data/prix quasi imbattable : 100 Go pour moins de 6,99 euros par mois pendant an, puis 20 euros. Il s’agit en plus d’un forfait sans engagement, vous pourrez donc facilement changer à la fin de la première année. Offre valable jusqu’au 14 juin minuit !

Dans le détail ce forfait Cdiscount Mobile inclut :

Appels SMS et MMS illimités en France

100 Go de données en France

Appels et SMS illimité en France et dans les DOM

10 Go dans les DOM et l’Union européenne (38 destinations), MMS décomptés de l’enveloppe

Pour rappel, Cdiscount Mobile est connecté au réseau des trois opérateurs historiques que sont Orange, Bouygues et SFR. Le réseau est attribué en fonction de votre localisation. 10 euros vous seront facturés au moment de la commande pour la carte SIM. Il est également possible de conserver votre numéro de téléphone en fournissant votre numéro RIO au moment de la commande. Vous l’obtiendrez en appelant le 3179.

