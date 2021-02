C’est le moment d’acheter le Bose HP 700 : il tombe à 252 euros

Parmi les nombreux casques à réduction de bruit active qui existent, le Bose 700 est l’une des meilleures références. En combinant une qualité d’écoute de très bonne facture avec un confort optimal, on arrive cependant à un tarif assez élevé. Toutefois, le rapport qualité-prix est d’autant plus intéressant lorsque ce modèle tombe à 252 euros.

Le Bose Headphones 700 est la dernière génération de casque fermé de la marque et vous pouvez profiter de toutes ses qualités pour un prix réduit aujourd’hui. Alors qu’il était proposé à 262 euros il y a seulement quelques jours en solde, on le retrouve encore moins cher sur Amazon, à 252 euros actuellement. Une nouvelle baisse de prix qui vous permet de vous offrir cet excellent casque à moindre frais.

Le Bose Headphones 700 en détail

Fidèle à sa réputation, ce casque propose une réduction de bruit puissante et efficace. On retrouve pas moins de 11 niveaux différents, qui vous permettent de profiter de votre musique avec plus ou moins d’isolation. Les bruits extérieurs seront coupés, ce qui est particulièrement pratique dans la rue ou pendant un voyage dans un transport en commun. À cela s’ajoutent des basses bien travaillées, profondes et pleines. Le casque est sans fil, disposant du Bluetooth 5.0 pour une connexion sans latence et sans coupure.

Au-delà, on retrouve une conception soignée aux petits oignons, avec une absence totale de boutons physiques. Ces derniers sont remplacés par des zones sensitives au niveau des oreillettes, qui vous permettent de changer de piste ou modifier le volume par simple glissement de doigt. Puis, vous pouvez également contrôler et exécuter des actions directement avec votre voix, via les principaux assistants vocaux du marché : Alexa, Siri, Google Assistant. Pour aller plus loin, une application dédiée sur téléphone apporte son lot de fonctionnalités intéressantes, notamment en matière d’égaliseur de bruit ou de gestion de la réduction de bruit active.

Ce modèle est capable de s’adapter à presque toutes les têtes, avec un système coulissant au niveau des oreillettes qui vous permet de régler leur hauteur et leur inclinaison. De même, l’arceau ainsi que les oreillettes sont garnis en silicone, ce qui vous assure un certain confort même si vous l’utilisez pendant de longues sessions. D’ailleurs, le casque dispose d’une autonomie d’environ 20 heures, et peut dépasser les 30 heures si vous n’activez pas la réduction de bruit, ce qui le place dans la lignée de ses concurrents, le WH-1000XM4 de Sony et le AirPods Max d’Apple.