Cet écran Samsung 240 Hz & G-Sync est à seulement 209 euros

Vous recherchez un écran gaming performant, réactif pour les jeux vidéo, mais aussi pour la bureautique ? Alors cette offre de Rue du Commerce devrait vous plaire. Le Samsung C27RG50FQU est à seulement 209,99 euros après ODR.

Alors qu’il est habituellement proposé à 299 euros, l’excellent écran Samsung C27RG50FQU profite aujourd’hui d’une jolie réduction de 90 euros chez Rue du Commerce. Ce modèle cumule une remise immédiate ainsi qu’une ODR, faisant tomber son prix à seulement 209,99 euros. Tous les détails de l’offre de remboursement sont à retrouver ici. Elle est valable jusqu’au 31 janvier 2021.

Le Samsung C27RG50FQU en détail

Contrairement à d’autres moniteurs de Samsung à l’image du G7, ce modèle arbore un design plutôt classique et sobre. Les bords de l’écran sont fins et les couleurs classiques. Mais le géant coréen n’a pas oublié de doter ce modèle de superbes caractéristiques techniques, surtout pour un prix aussi contenu. On retrouve notamment une diagonale de 27 pouces, offrant un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz.

Au-delà de la fréquence, ce moniteur est particulièrement intéressant en raison de sa compatibilité G-SYNC. Cette technologie NVIDIA vous permet de synchroniser l’écran avec votre carte graphique, vous évitant ainsi les déchirements visuels (tearing) récurrents pour une meilleure fluidité en jeu. L’immersion profite également de l’incurvation à 1500R de l’écran, désormais assez classique, mais toujours aussi appréciable.

Cet écran PC est taillé pour les jeux compétitifs, d’où sa résolution Full HD. On aurait certainement préféré une résolution QHD, mais l’image reste de qualité et est parfaitement adaptée pour visionner des contenus multimédias au quotidien. Le taux de contraste de 3000:1 est même plutôt bon, le tout sur une dalle VA de qualité.

Le temps de réponse est relativement bas avec seulement 4 ms. Enfin, ce modèle profite de quelques modes intéressants : le Eye Saver et Flicker Free, pour protéger vos yeux en permanence. Du côté de la connectique, rien d’extravagant puisque ce moniteur Samsung se limite à un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2.