Craquez pour le moniteur Xiaomi Mi 1C à moins de 100€ !

Alerte ! Cette promotion sur le Xiaomi Mi 1C ne va pas durer éternellement notamment avec ses 100 € de réduction grâce à ce code...

Le Xiaomi Mi 1C est un superbe écran en promotion sur AliExpress. © Xiaomi

Si vous cherchez un écran PC ou un écran pour accueillir votre PS5 (ou votre Xbox Series), le Xiaomi Mi 1C est actuellement en promotion à un prix TOTALEMENT fou ! Xiaomi est présent sur ce marché depuis quelques mois maintenant et se débrouille à merveille grâce à des fonctionnalités très utiles à un prix très bas. D’ailleurs, si vous avez l’intention de faire un setup avec deux écrans ou trois écrans, cette promotion tombe à pic ! En effet, le Xiaomi Mi 1C est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 99,6 € au lieu de 146,6 € à l’aide du code SDFRC25 (-100 €).

Profiter de l’offre sur AliExpress

Code promo : SDFRC25

Un Xiaomi Mi 1C sans fioritures

Alors, dans un premier temps, sachez que l’écran PC de Xiaomi ne possède pas une définition Ultra HD, de dalle OLED et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Non, il faudra se contenter d’une dalle IPS avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Ce sont des normes plutôt basiques, certes, mais elles sont gérées à la perfection grâce à l’expérience que Xiaomi a acquis durant ces derniers mois et ces dernières années à l’aide de ses smartphones.

Le Xiaomi Mi 1C ou Redmi 1A — pour la version chinoise, se dote d’une taille de dalle de 23,8 pouces pour un champ de vision de 178 degrés. Intégrez deux autres écrans de chaque côté et vous aurez une expérience in-game et bureautique sensationnelle. D’ailleurs, pour les personnes qui passent beaucoup de temps derrière un écran, le moniteur PC Xiaomi Mi 1C possède un filtre anti-lumière bleue afin de limiter la dégradation de l’œil à force de regarder l’écran.

En bref, peu de fonctionnalités, mais ces dernières sont gérées à la perfection afin de proposer un produit qui durera dans le temps. D’ailleurs, n’oubliez pas que le Xiaomi Mi 1C (ou Redmi 1A) est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de AliExpress au prix de 99,6 € au lieu de 146,6 €. Le code promotionnel SDFRC25 (-100 €) est limité ! Foncez-vite avant de laisser filer un tel bon plan !

