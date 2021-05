Du jamais vu ! Les écouteurs sans-fil Redmi AirDots 2 Basic à moins de 5 euros !

Aliexpress propose les écouteurs intra sans-fil Redmi AirDots 2 Basic à un prix inédit aujourd'hui uniquement !

Du jamais vu pour les derniers écouteurs sans-fil Redmi AirDots 2 Basic à moins de 5 euros pour les nouveaux clients Aliexpress avec le code AESDPOUL1 ! Livraison en 15 jours depuis la Chine.

Très similaire aux Redmi AirDots, cette version qui a un poids léger de 4,1 g (par écouteur) embarque une autonomie est de 4 heures en utilisation (43mAh), mais le boîtier de rechargement (300mAh) offre lui une autonomie de 12 heures ce qui permet trois recharges complètes avant de devoir brancher le tout sur secteur. Cette paire d’écouteurs “true wireless” utilise le Bluetooth 5.0 et chaque écouteur se connecte indépendamment de l’autre, réduisant ainsi la latence.

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : AESDPOUL1

Les Redmi AirDots 2 Basic sont équipés de drivers de 7.2mm ainsi que de la technologie de réduction du bruit numérique DSP, qui filtre le bruit environnemental afin d’apporter une qualité sonore claire. Facile à utiliser, Ils se connectent automatiquement lorsqu’ils sont retirés du boîtier de charge. Ils sont faciles et pratiques à contrôler à l’aide d’un bouton physique (musique et appels). On notera également sur cette version d’une certification IPX5.