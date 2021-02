Économisez 125 euros sur la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2

Bien pratique pour se déplacer rapidement et de manière autonome, les trottinettes électriques ont le vent en poupe depuis quelques années. La Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est un excellent modèle qui est aujourd’hui en promotion à 374,99 euros.

Habituellement proposée à un tarif de 499 euros, cette trottinette électrique de 300 W profite aujourd’hui d’une double réduction chez Cdiscount. En cumulant une remise immédiate de 100 euros et un code promotionnel de 25 euros, son prix tombe à 374,99 euros, un superbe rapport qualité-prix pour un produit bien conçu.

Code promo : 25EUROS

La Xiaomi Mi Scooter Pro 2 en détail

La Mi Scooter Pro 2 est une trottinette électrique puissante, avec un moteur de 300 W, qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h. Elle excelle sur les terrains plats, mais peut aussi s’attaquer à des petites pentes. Sa batterie lithium ion de 12 800 mAh lui offre une autonomie maximale de 45 km, un très bon score.

L’utilisateur pourra profiter d’un large plateau pour disposer ses pieds avec une bonne liberté. La trottinette électrique offre également un écran LCD qui permet de surveiller la vitesse en temps réel, de changer vos modes de conduite (Piéton/Standard/Sport) et de garder un œil sur le niveau de votre batterie. La sécurité est assurée par un système de double freinage, un réflecteur avant, arrière et latéral est un puissant phare de 2 W qui améliore grandement la visibilité.

Avec ses pneus de 8,5 pouces, et ses différents modes de conduite, cette trottinette s’inscrit sur le long terme. Sa conception a été réalisée avec des matériaux légers, pour un poids total de seulement 14,2 kg. Elle est totalement pliable, ce qui facilite son transport (dimensions de 113 x 43 x 118 cm dépliée et 113 x 43 x 49 cm une fois dépliée). Elle n’est toutefois pas adaptée aux personnes de plus de 100 kg.