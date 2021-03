Ergonomique, sans fil et dotée de 7 boutons, la Logitech MX Master 3 est à 77 €

L’un des meilleurs modèles en matière de souris pour la bureautique est actuellement en promotion chez Amazon. On retrouve la Logitech MX Master 3 à 77,99 euros pour une durée limitée.

La Logitech MX Master 3 est une souris qui s’appuie sur un design bien rodé, confortable et conçu pour une utilisation sur plusieurs heures. Également, le périphérique se vante de réinventer le système de roulette. Considérée par beaucoup comme l’une des meilleures souris pour la bureautique, la MX Master 3 est aujourd’hui en baisse de 28 %. Amazon la commercialise à 77,99 euros au lieu de 109 euros.

La Logitech MX Master 3 en détail

La MX Master 3 est une souris sans fil et ergonomique. Elle s’appuie sur un design extrêmement bien pensé qui épouse parfaitement votre main, mais également la position de votre poignet. Elle est particulièrement adaptée aux personnes qui ont besoin d’être devant leur ordinateur pendant plusieurs heures consécutives. Elle est aussi très polyvalente, avec un capteur et surtout un suivi « Darkfield » qui a le mérite de la rendre utilisable sur presque toute la surface, même le verre ! On profitera également d’une précision à 4000 ppp.

La souris sans fil est un véritable plaisir à utiliser au quotidien, et ne souffre pas des habituelles lacunes des périphériques Bluetooth. La connexion est stable, instantanée, et ne se coupe jamais. Concernant l’autonomie, elle peut ici grimper jusqu’à 70 jours à pleine charge. Mieux encore, avec une seule minute de charge, vous pourrez la faire fonctionner pendant 3 heures. Enfin, votre MX Master 3 peut se jumeler en simultané avec 3 appareils différents via le Bluetooth, ou le récepteur USB. Elle est évidemment compatible avec l’ensemble des systèmes d’exploitation, que ce soit Windows, Mac OS, Linux, et même iPadOS !

Le constructeur Logitech semble également très fier de sa nouvelle roulette. Il est possible de faire défiler jusqu’à 1000 lignes en une seule seconde, avec un tout nouveau défilement électromagnétique. Nommé « MagSpeed », il peut à la fois s’arrêter au pixel près, et faire défiler plusieurs centaines de lignes en une fraction de seconde. Au-delà de la roulette principale se situant entre les 2 clics principaux de votre souris, on retrouve une double roulette horizontale sur le côté gauche du périphérique. Pour de la bureautique, c’est extrêmement pratique, par exemple pour défiler dans un tableau Excel.