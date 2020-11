[Bon Plan] 6 mois gratuits à Amazon Music Unlimited pour l’achat d’un Echo Dot

Amazon propose une offre spéciale pour les nouveaux abonnés qui vont pouvoir bénéficier de 6 mois gratuits au service pour l’achat d’un Echo Dot (3e/4e génération). Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 11 janvier 2021.

Achetez le nouveau Amazon Echo Dot (4e génération) au prix de 59,99 euros et bénéficiez de 6 mois offerts à Amazon Music Unlimited !

Qu’est-ce qu’Amazon Music Unlimited ?

Amazon Music Unlimited est un service de streaming sans publicités avec plus de 70 millions de titres à écouter partout. Ce service fournit un accès aux albums les plus populaires et les plus récents, ainsi qu’à un vaste choix de playlists et de radios. L’application Amazon Music permet aux utilisateurs d’écouter leur musique ou de la télécharger pour une écoute hors-ligne.

Avec Alexa, les clients Amazon Music Unlimited peuvent contrôler leur musique directement à la voix. Il suffit de demander à Alexa de jouer n’importe quel(le) artiste ou chanson. Si vous ne savez pas quoi écouter ou êtes à court d’idées, demandez à Alexa de vous venir en aide et de jouer la meilleure playlist qui correspond à votre humeur du moment ou à un genre de musique en particulier !