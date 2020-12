[Cyber Monday] La HONOR Watch ES tombe à 67 euros !

C’est chez Aliexpress qu’on trouve le HONOR Watch ES à seulement 67 euros avec le code DECSELL8 contre 99,90 euros habituellement ! Livraison gratuite et rapide.

La HONOR Watch ES s’adresse aux consommateurs à la pointe de la mode qui aspirent à mener une vie plus saine, sans avoir à payer le prix fort.

Code promo : DECSELL8

Un écran plus grand dans un design élégant

Dotée d’un bel écran tactile AMOLED 2.5D de 1,64 pouce, d’une gamme de cadrans personnalisables et de bracelets en silicone colorés au choix, la HONOR Watch ES est une montre intelligente à la mode pour tous les styles et toutes les occasions. Vous pourrez sélectionner vos widgets préférés sur les cadrans de votre montre, notamment le compteur de calories, la surveillance du rythme cardiaque ou même la durée de vie de la batterie. Pesant seulement 21g, son design léger assure un confort au quotidien. Avec son boîtier de seulement 10,7 mm d’épaisseur, la HONOR Watch ES épouse confortablement la forme du poignet grâce à son cadre de 30 mm de large.

Son autonomie est de 10 jours avec une recharge rapide qui permet par exemple pour 30 minutes de bénéficier jusqu’à une semaine d’autonomie !

Un coach personnel virtuel afin d’optimiser vos performances sportives

La HONOR Watch ES offre 12 sessions d’entraînements spécifiques afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Elle propose 44 mouvements d’exercices animés afin d’illustrer clairement les différentes postures à adopter et ainsi vous permettre d’améliorer votre technique. Vous aurez également le choix entre divers modes d’entraînement comme la course à pied, la marche, le cyclisme, la natation, le rameur et même le yoga. La HONOR Watch ES est capable de détecter automatiquement six modes d’entraînement. Enfin, l’appareil vous incite à aller plus loin avec des notifications et des encouragements lorsque vous atteindrez de nouvelles étapes, une motivation supplémentaire pour progresser pendant les séances d’entraînement !

Un suivi de santé amélioré pour un bien-être H24

La HONOR Watch ES est dotée d’un suivi du SpO2 qui vous permet de surveiller leur niveau de saturation d’oxygène dans le sang. La smartwatch dispose également d’un moniteur de fréquence cardiaque 24/7 grâce à HUAWEI TruSeen 4.0.

De plus, un système d’intelligence artificielle avancé vous alerte si une fréquence cardiaque inhabituelle est détectée pendant une séance d’entraînement. La HONOR Watch ES est équipée d’une fonction « suivi du sommeil » qui surveille avec précision la durée et la qualité du sommeil grâce à HUAWEI TruSleep 2.0. La fonction de suivi du stress fournit par HUAWEI TruRelax offre quant à elle une surveillance du niveau de votre tension et vous fournit un suivi tout au long de la journée pour une meilleure vision de votre état de santé. En complément, une série d’exercices de respiration vous aide à vous détendre dans les moments stressants de votre journée. Enfin, la HONOR Watch ES propose une fonction adaptée aux femmes, le suivi du cycle féminin, qui aide à suivre et à prévoir le cycle menstruel grâce à des notifications rappelant le prochain cycle et la période de fécondité.