[Hot Deals] La trottinette électrique Xiaomi Mi Pro 2 à 360€

Les trottinettes électriques sont monnaies courantes depuis ces dernières années. Elles florissent comme du chien-dent dans le paysage urbain et extra-urbain. De nombreuses entreprises proposent ces dernières moyennant rémunération. Cela peut-être rentable à condition de l’utiliser de temps en temps car la facture peut devenir salée à la fin du moins. Si vous avez envie de l’utiliser tous les jours, la meilleure solution est de se rapprocher de ce super bon plan sur Aliexpress qui propose la trottinette électrique Xiaomi Mi Pro 2 à 360€ ! Livraison rapide et gratuite.

Xiaomi n’est pas seulement un constructeur de smartphones (de moniteur ou encore de télévision). Ce dernier possède une gamme très intéressante de trottinettes électriques à des prix assez variés. Ce genre de transport urbain fait le bonheur de beaucoup de personnes. Selon certaines études, une trottinette électrique permettrait de gagner approximativement une dizaine de minutes. En même temps, vous n’aurez plus à subir des kilomètres de bouchons ou encore de feux tricolores. Il est à noter que vous agirez directement sur l’impact écologique étant donné que vous ne polluerez plus avec votre voiture (ou votre scooter) sans oublier que vous n’aurez plus d’argent à mettre dans l’essence. La Xiaomi Mi Pro 2 est vendue sur Aliexpress au prix de 3605 € à l’aide du code SUPER32840.

Code promo : SUPER32840

Utilisez la Xiaomi Mi Pro 2 de jour comme de nuit

Bien qu’il y a des départements confinés et d’autres avec un couvre-feu, il vous sera possible d’utiliser la Xiaomi Mi Pro 2 de jour comme de nuit. À l’aide de ses diverses bandes réfléchissantes, à la LED qui se trouve à l’avant (au niveau du guidon) et à l’arrière, vous pourrez rentrer tard du travail sans aucun problème. Vous pourrez voir et être vu sans aucune difficulté. La trottinette électrique de Xiaomi est équipée d’une batterie de capable de restituer 474 kWh sur une distance de 45 kilomètres à une vitesse maximale de 25 km/h. Cette dernière entrainera les roues à l’aide de moteurs qui seront quant à eux capables de déployer une puissance de 600 kWh lorsque vous en aurez besoin (lors d’une montée par exemple).

Afin de recharger la batterie tout en roulant, Xiaomi a intégré un système de récupération d’énergie électrique lors du freinage permettant de ralentir la perte d’autonomie. En plus de ça, le cadre de la Xiaomi Mi Pro 2 est relativement léger puisqu’il est conçu en aluminium permettant ainsi de gagner en maniabilité. D’ailleurs, vous retrouverez des roues de 8,5 pouces sur cette trottinette électrique permettant une meilleure adhérence et un meilleur confort quand vous roulerez. Retrouvez cette trottinette électrique sur Aliexpress au prix de 360 € à l’aide du code SUPER32840.