[Hot Deals] Le prix de GoPro Hero 9 Black baisse à 350 €

La GoPro Hero 9 Black subit une chute de prix pendant quelques heures chez Aliexpress. Mettez en boîte vos plus beaux souvenirs…

Prenez le contrôle de vos vacances à l’aide de la GoPro Hero 9 Black, cette dernière vous permettra de sauvegarder vos plus beaux moments en un claquement doigts. D’ailleurs, la GoProest en promotion sur Aliexpress au prix de 354€ ! Vous aurez le choix entre différents bundles avec des accessoires plus ou moins nombreux. Il faudra notamment le choisir selon l’utilisation que vous aurez avec la GoPro Hero 9 Black.

La GoPro Hero 9 Black que vous devrez avoir

Toute personne qui aime voyager, faire des vidéos et la partager à ses proches (ou à ses abonnés) savent pertinemment qu’il faut bien être équipé. Or, beaucoup d’entre eux réalisent encore leurs vidéos à l’aide de leurs smartphones mais c’est une petite erreur qui peut coûter cher (parfois).

En effet, les réparateurs ne comptent plus le nombre de smartphones reçus pour réparer l’écran, réparer un capteur photo ou encore réparer la batterie. Un smartphone est fragile et n’est pas inialement prévu pour réaliser de tâche aussi lourde que ça. Remplacer ça par une GoPro Hero 9 Black serait un excellent moyen pour professionnaliser et par la même occasion de monter la qualité de vos vidéos.

Filmer en 4K ou en 5K, il faut choisir

Il est possible de filmer avec de telles résolutions à l’aide de la caméra de chez GoPro. Cette dernière se dote d’un capteur de 23,6 mégapixels pour la partie vidéo. Pour ce qui est des photos, la caméra utilise seulement 20 mégapixels.

Tout peut être visualisé, du moins rapidement, à l’aide de l’écran tactile qui est également plus grand que l’ancienne génération. Ce dernier sera notamment pratique pour faire un montage très bref.

Un petit écran à l’avant est également disponible pour se filmer en même temps (parfait pour le cadrage d’un vlog). À noter que la fonctionnalité hypersmooth 3.0 viendra améliorer considérablement la stabilisation verticale et horizontale de vos vidéos, un traitement que vous n’aurez plus à faire lors de vos montages sur vos logiciels de montages.

Une histoire de bundle

Lorsque vous vous rendrez sur la page d’Aliexpress, vous serez confronté à un dilemme : quelle GoPro Hero 9 Black choisir ? Il existe une offre classique dans lequel vous aurez la possibilité d’avoir : la GoPro Hero 9 Black (étonnant non ?), un étui et une batterie (et son chargeur), un support adhésif et une boucle. Ce dernier est parfait pour commencer à utiliser la GoPro mais si vos besoins sont plus conséquents il faudra se diriger vers les autres bundles.

Le premier propose en plus de ça une carte microSD de 64 Go, un support magnétique, une seconde batterie, ainsi qu’une petite perche. Le second bundle inclut en plus une sangle pour la fixer sur la tête et un trépied plus important. Le troisième bundle intègre tout ce qui se trouve dans le premier et le second bundle avec en plus une petite boîte de transport.

Le dernier bundle est quant à lui beaucoup plus important donc forcément plus cher. Ce dernier possède la GoPro Hero 9 Black, un adaptateur pour brancher un microphone en mini-jack 3,5 mm, une carte microSD de 128 Go, un trépied pour une extension de trépied, un micprhone, une light pour les vidéos, et la mini boîte pour le transport. Comme vous l’aurez compris, ce bundle est spécialement conçu pour les professionnels et les vlogueurs.

En bref, une excellente offre qui n’est pas à louper. Retrouvez la GoPro Hero 9 Black sur Aliexpress au prix de 354€ dans sa version de base.