[Hot Deals] Le prix de l’Amazfit Stratos tombe à 70€

L'Amazfit Stratos est en promotion sur Aliexpress, l'occasion d'agrémenter son quotidien d'une montre connectée à prix barré.

Que l’on soit sur un smartphone sous Android ou que l’on possède un iPhone, on aime avoir la liberté quant à la montre connectée que l’on souhaite acheter. Bien que certains fabricants rendent leurs appareils inutilisables sur iPhone, ce n’est pas le cas d’Amazfit. La Stratos est une montre connectée compatible sur Android et iOS qui vous assistera dans votre quotidien à l’aide de diverses fonctionnalités. Vous souhaitez faire des sports d’extérieur, à l’intérieur ou des sports aquatiques ? L’Amazfit Stratos répondra à tous vos besoins d’autant plus qu’elle est en promotion chez Aliexpress au prix de 70€ à l’aide du code HAPPYFR06 (expédition depuis la Pologne).

Code promo : HAPPYFR06

Une Amazfit Stratos qui ne lésine pas sur les fonctionnalités

Outre le fait qu’elle soit en promotion, il ne faut surtout pas la négliger étant donné qu’elle vous procurera toutes les fonctionnalités escomptées d’une montre connectée classique. En effet, Amazfit a inclus une multitude d’activités sportives d’intérieur comme d’extérieur. Peut-être qu’il n’y en aura pas assez pour certaines personnes mais l’Amazfit Stratos vient combler ce manque de sport par un suivi ultra détaillé.

À l’aide de ses divers capteurs comme celui qui est présent pour la fréquence cardiaque, le gyroscope, l’accéléromètre, ou encore le GPS, aucune donnée ne pourra échapper à l’Amazfit Stratos. Vos résultats pourront être consultés depuis l’écran ou à l’aide de l’application dédiée à la montre connectée qui est disponible gratuitement depuis le Google Play Store et l’App Store.

Un autre point intéressant, c’est que la Stratos vous permettra de recevoir les notifications provenant de votre smartphone comme les appels, les SMS, les MMS, les messages depuis les réseaux sociaux ou encore des emails. Vous pourrez également contrôler la musique depuis la montre. Cette fonctionnalité fonctionnera, quel que soit le service de streaming musical que vous utiliserez puisqu’elle fera office de télécommande.

Robuste et endurante

Au niveau de l’écran, l’Amazfit Stratos possède une dalle LCD de 1,34 pouce avec une définition de 320 x 300 pixels renforcés à l’aide du Gorilla Glass. Pour ce qui est de l’autonomie, l’Amazfit Stratos intègre une batterie de 290 mAh. Comme nous l’avons spécifié lors de notre test de la montre connectée, l’autonomie est très bien. Nous avons pu tenir une semaine avec une utilisation classique. Si vous êtes amené à utiliser les diverses fonctionnalités de la montre, cette dernière sera impactée.

En bref, c’est une excellente montre connectée qui sera également capable d’être immergée jusqu’à 50 mètres de profondeur. Le cadran ou encore les fonctionnalités sont modifiables depuis l’application. Si vous êtes intéressé, l’Amazfit Stratos est disponible sur Aliexpress au tarif de 70€. N’oubliez pas d’entrer le code HAPPYFR06 pour bénéficier de la réduction. Expédition depuis la Pologne.