Hot Deals : le Roborock S7, l’excellent robot aspirateur en forte baisse

Fraîchement sorti d’usine, le Roborock S7 est déjà en promotion sur Aliexpress pour les Happy Days. Il faudra utiliser un code promo pour obtenir la remise maximale. Mais attention, le nombre de codes valides est très limité !

Si vous suivez un tant soit peu les dernières sorties de produits Tech ou même le CES de Las Vegas, le Roborock S7 n’a pas du vous échapper. Le robot aspirateur est sorti cette année avec une panoplie de fonctionnalités qui sera parfaite pour vous accompagner quotidiennement dans l’entretien de votre sol. C’est le modèle le plus premium du fabricant – et probablement l’un des meilleurs aspirateurs robots de tout le marché.

Pour ceux qui ne veulent plus passer l’aspirateur balai, ce Roborock S7 est un must. Il est en chute sur le site AliExpress : son prix tombe à 447€ au lieu de 549€, soit plus de 100€ de remise. Il faudra profiter de la remise affichée (463€) et rajouter le code promo HAPPYFR16 pour voir son tarif chuter sous les 450€.

Pour découvrir l’offre, c’est ici :

Voir l’offre sur AliExpress

Un Roborock S7 qui fonctionne à la perfection

Avec la sortie du Roborock S7, le constructeur marque encore une fois l’essai. Ce dernier a sorti un robot aspirateur bourré de technologies avec des fonctionnalités qui ne pourront pas vous laisser indifférent notamment avec son mode serpillière redoutable.

En effet, le Roborock S7 possède un réservoir dédié à l’eau afin d’humidifier la serpillière présente sous le robot. Celle-ci fonctionnera en toute autonomie et nettoiera le sol dès l’aspiration des saletés.

La serpillière est montée sur un mécanisme qui fonctionne à l’aide des vibrations soniques. Ce mécanisme est prévu pour faire vibre la serpillière jusqu’à 3000 fois par minute afin d’éliminer les tâches incrustées dans le sol. C’est d’ailleurs la principale innovation de ce Roborock S7. Est-ce réellement utile ? Oui, comme nous l’avons précisé lors de notre test, le sol est propre et sèche rapidement notamment grâce à un système qui vient humidifier avec minutie la serpillière. D’ailleurs, vous n’avez pas encore vu notre test du Roborock S7 ?

Une aspiration qui s’adapte à la situation

En ce qui concerne la partie aspiration, le Roborock S7 s’appuie sur un système qui a déjà fait ses preuves sur les précédentes générations. Le robot aspirateur s’équipe de plusieurs capteurs qui pourront augmenter l’intensité d’aspiration lorsqu’il monte sur un tapis.

À noter que vous aurez la possibilité d’augmenter ou de baisser l’intensité d’aspiration à votre convenance depuis l’application. Cette dernière est disponible gratuitement depuis le Google Play Store et l’App Store.

L’application est très agréable à utiliser. C’est sur cette dernière que vous pourrez activer : les cycles de nettoyages en mode aspirateur ou/et en mode serpillière, modifier l’intensité d’aspiration, ainsi que mettre en place des horaires de nettoyages à votre convenance.

En bref, si vous étiez dans l’attente du robot aspirateur ultime qui peut faire le café, il n’est pas encore sur le marché. Néanmoins, le Roborock S7 sera toujours présent pour nettoyer votre sol à la perfection. D’autant plus qu’il est en promotion sur AliExpress au prix de 450€ à l’aide du code HAPPYFR16.

Voir l’offre sur AliExpress