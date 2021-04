[Hot Deals] L’écran portable de Zeuslap est à 84€

L’écran portable 8,9 pouces de chez Zeuslap vous permettra d’y connecter une console ou un ordinateur sans aucun problème grâce à sa batterie.

Très pratiques, ces écrans portables arrivent désormais à se faire une place à côté des autres écrans PC notamment grâce à leur batterie qui est intégrée. Il sera possible de l’emporter avec vous et d’y connecter un ordinateur portable, une console de jeu (Nintendo Switch) en HDMI, un smartphone ou une tablette. Lorsque vous serez arrivé à destination et si vous êtes équipé d’une prise non loin de votre lit, vous pourrez brancher d’autres équipements comme une PS5, une Xbox Series X ou encore un ordinateur de bureau. L’écran de Zeuslap en 8,9 pouces serait le moniteur ou du moins l’écran portable et tactile parfait d’autant plus qu’il est en promotion chez Aliexpress au prix de 84€ à l’aide du code ZEUSLAP09.

Profitez de l’offre à 84€ chez Aliexpress

Code promo : ZEUSLAP09

Le Zeuslap 8,9 pouces est un écran portable passe-partout

Avoir un tel écran portable avec soi est pratique notamment grâce à ces 8,9 pouces (22,60 cm) de diagonale. Vous pourrez l’emporter avec vous et le ranger facilement dans une sacoche, un sac à dos ou encore une valise. En ce qui concerne les connectiques présentes sur l’écran portable de Zeuslap, le constructeur a pensé à tout le monde. Les côtés de l’écran sont dotés de ports USB 3, de ports USB-C, et d’un port HDMI. Vous pourrez donc y connecter tous les équipements que vous possédez équipé d’un de ces ports. Pour ce qui est des supports compatibles avec le port en USB-C, il y a les Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro, les smartphones (Samsung, Sony, Xiaomi, Razer, Oppo, etc.) et les ordinateurs portables (Surface de Microsoft, Chromebook, Asus, Matebook, etc.).

Cet écran portable est également équipé de zones tactiles, il faudra tout de même que votre appareil soit prévu et compatible avec. Zeuslap a équipé l’écran portable d’une dalle LCD avec une définition de 1920 x 1200 pixels équipés de la technologie HDR. En bref, vous aurez là un appareil très pratique à prix barré ! L’écran portable de Zeuslap est équipé d’un port pour brancher un casque et de deux haut-parleurs. Retrouvez l’écran de Zeuslap sur Aliexpress au tarif de 84€ grâce au code ZEUSLAP09.

Profitez de l’offre à 84€ chez Aliexpress