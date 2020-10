Idéal pour le confinement, l’écran ultra large LG 34WL50S-B est en promo

Avec sa diagonale de 34 pouces (86 cm), cet écran LED ultra large pourrait rapidement devenir un allié de poids pour le télétravail. Il passe aujourd’hui à 279,99 euros. On ne l’a jamais vu aussi peu cher.

Dans le domaine des écrans ultras larges incurvés, le LG 34WL50S-B est un bon élève. Il embarque un tas de fonctionnalités intéressantes et pratiques au quotidien, que ce soit pour de la bureautique ou un usage plus multimédia. Il jouit aujourd’hui d’une baisse notable sur Amazon, à 279,99 euros au lieu de 329,99 euros. C’est le prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Le LG 34WL50S-B en détail

Comme tout moniteur de qualité, cet écran propose une définition très précise. Le constructeur, LG, fait ici le choix d’une diagonale de 34 pouces, ce qui vous offrira un très bel espace et un confort d’utilisation certain. La dalle, ultra large, adopte un format en 21:9, avec une résolution de 2560 × 1080. C’est 33 % d’espace d’écran en plus par rapport à une résolution Full HD. C’est l’occasion d’enfin arrêter de recourir au raccourci Alt + Tab, et d’afficher vos fenêtres côte à côte.

L’écran est accompagné par la prise en charge de plusieurs technologies modernes : compatibilité avec le HDR et AMD FreeSync pour des images plus fluides et nettes. La dalle IPS présente une précision des couleurs impressionnante, et l’écran couvre 99 % du spectre de couleurs sRGB.

Pour vous garantir un résultat visuel réussi, cet écran se dote d’une fine bordure sur les côtés, et vous offre une précision plus que correcte. La partie audio est assurée par des haut-parleurs 10 W et la technologie MaxxAudio. Celle-ci se vante de vous offrir une expérience immersive. Notons enfin que l’écran est inclinable, mais il n’est pas réglable en hauteur.