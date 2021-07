Idéale pour la rentrée, la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est en solde

La trottinette électrique 1S de Xiaomi s'offre une belle réduction à la FNAC lors des soldes !

@Xiaomi

La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est en solde chez la FNAC au prix de 329 euros au lieu de 449,99 euros (prix public).

Pliable avec un poids de 12,5Kg, cette Xiaomi Mi Electric Scooter 1S dispose d’un châssis similaire d’un point de vue design aux autres trottinette du constructeur, mais plus renforcé en aluminium de qualité aéronautique (charge jusqu’à 100 kg). La première vraie différence concerne son moteur d’une puissance nominale de 250W, il peut offrir une puissance maximale de 500W, idéal pour monter des côtes avec une pente de 14%, et une accélération plus rapide jusqu’à 25 km/h. Sur celle-ci on retrouve également un petit écran comme sur le Mijia M365 Pro, qui affiche notamment la vitesse et permet de choisir son mode de conduite (3 possibilités).

A l’avant et à l’arrière, on retrouve de véritables pneus de 8,5 pouces, mais toujours pas d’amortisseurs au rendez-vous, c’est donc ceux-ci qui absorbent en parti les chocs. La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S dispose également du système antiblocage E-ABS sur la roue avant et un frein à disque mécanique à l’arrière. Côté autonomie, elle offre 30 km grâce à sa batterie de 275 Wh qui se recharge en 5h. Elle dispose toujours du système de gestion des batteries BMS qui surveille l’état de santé de chaque cellule en temps réel, ainsi qu’une d’une gestion améliorée pour la récupération d’énergie. La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est connectée via Bluetooth avec l’app Mi Home permettant notamment quelques réglages.

